Лукашенко: Провокации в отношении Беларуси устраивают США









"За провокациями прежде всего, это нам абсолютно известно, стоят США, их спецслужбы, и не только. Прежде всего эту повестку дня формируют там политики, а спецслужбы - исполнители. Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны”, - сказал Лукашенко.





Кроме того, пишет Смартпресс, Лукашенко назвал страны (Литва, Латвия, Польша и Украина), откуда осуществляется “исполнение этих мероприятий”.





Кроме того, за провокациями в адрес Беларуси может стоять Германия, сказал Лукашенко. "В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии", - добавил он.





"Мы совсем недавно при попытке совершения террористических актов на территории Беларуси и убийства журналистов, ваших коллег, задержали массу людей. Мы эти факты передали руководству Германии. Вы думаете, нам до сих пор ответили? Нет. Со стороны беглых белорусов, экстремистов, террористов, спланированы очередные провокации против Беларуси. Мы такие факты направили правоохранительным органам Литвы и Польши. Вы думаете, последовали какие-то действия со стороны руководства Литвы и Польши? Нет, наоборот, нагнетается ситуация. Поэтому с ними на человеческом языке, на языке права разговаривать бесполезно".





Лукашенко подчеркнул, что коллективный Запад во главе с Вашингтоном не могут позволить Беларуси быть суверенным и независимым государством.