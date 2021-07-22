После президентских выборов в августе 2020 года Беларусь сильно изменилась. То, что происходит в стране сейчас, год назад казалось невозможным. Белорусы едва ли привыкли к происходящему абсурду, но уже не удивляются выходкам властей и силовиков.





А те охотятся за предметами красно-белого цвета, запрещают продажу товаров «недружественных» компаний, высылают дипломатов и буквально похищают людей.





Настоящее Время рассказывает , что и почему пропало в Беларуси за последние месяцы.





Все в бело-красно-белых цветах





Бело-красно-белый флаг стал символом протестов 2020 года. Одни белорусы открыто использовали флаг: выходили с ним на акции и вывешивали на балконах. Другие только намекали на политическую позицию: носили красно-белую одежду или вывешивали в окнах цветные простыни или листы бумаги.





В результате власти начали борьбу со множеством предметов «опасных» цветов – от сладостей до стен домов. Штрафы давали за красно-белые носки, штаны, коробку из-под телевизора и даже белье, развешенное «по схеме БЧБ».





Оказалось, что в городах есть объекты, которые изначально были красно-белыми, например трубы и стены домов. Их коммунальные службы принялись перекрашивать. К примеру, в Бресте на полосатую трубу добавили красно-зеленый флаг, а в Минске красно-белый фасад новостройки решили перекрасить.





Косметика, автомобили, моторное масло





В Беларусь запрещен ввоз товаров брендов Nivea, Liqui Moly и Škoda Auto. В январе 2021 года эти компании отказались спонсировать Чемпионат мира по хоккею, если он пройдет в Беларуси. Чемпионат в результате перенесли – он прошел в мае 2021 года в Риге. Белорусские власти назвали поступок компаний-спонсоров «недружественными действиями в отношении белорусского народа». Их продукцию запретили ввозить «для обеспечения защиты национальных интересов» Беларуси.





Косметика Nivea совсем пропала с полок белорусских магазинов. Из автомобилей Škoda теперь можно купить только одну модель: Skoda Karoq российской сборки (на авто, собранные в России, запрет не распространяется). А от бренда Liqui Moly поставщик отказался еще до запрета правительства – все из-за того же «политизированного заявления» про хоккей.





Полеты в Европу





Белорусские туристы раньше часто ездили в страны Европы. Беларусь несколько раз оказывалась на первом месте в мире по числу шенгенских виз на душу населения. Сейчас с этим направлением все стало очень сложно.





Сначала из-за коронавируса страны установили ограничения на въезд. После белорусские власти запретили гражданам страны покидать Беларусь по земле. Официальная причина – тоже коронавирус (правда, въезд иностранцев в страну при этом не запретили).





После экстренной посадки самолета Ryanair множество стран отказались от полетов над Беларусью, а заодно запретили пролетать свое воздушное пространство белорусским авиакомпаниям. Запрет коснулся единственного белорусского воздушного перевозчика – компании «Белавиа».





В результате уехать из Беларуси в Европу стало очень сложно. К примеру, в популярный раньше Вильнюс из Минска не летают самолеты, не ходят поезда, без специальных документов нельзя добраться на автобусе или на машине. Белорусы, которые хотят туда попасть, вынуждены изобретать длинный маршрут с пересадками либо выбирать нелегальный путь.





«Евровидение» и биатлон по ТВ





В Беларуси в 2021 году не показывали «Евровидение». Возможно, не смогут показать в следующем году.





Все началось с песни-участницы от Беларуси на «Евровидении-2021». Ее выбирала «Белтелерадиокомпания» – государственный вещатель, тесно связанный с властями. Там решили, что страну должна представить группа «Галасы ЗМеста» с песней «Я научу тебя». Текст песни содержал фразы вроде «Я научу тебя плясать под дудочку», «Я научу тебя ходить по струночке» и «Тебе же лучше будет самому». Некоторые заметили в нем отсылки к политической ситуации в стране и массовым репрессиям по отношению к несогласным с властями.





Белорусы принялись писать в Европейский вещательный союз с просьбой дисквалифицировать участников. В итоге «Галасы» действительно сняли с конкурса за политический подтекст в песне, а Швеция исключила Беларусь из жюри национального отбора на «Евровидение».





«Белтелерадиокомпания» в ответ отказалась транслировать шоу по телевидению. Этим шагом она потеряла право выдвинуть своего участника в 2022 году.





Месяц спустя Европейский вещательный союз исключил членство «Белтелерадиокомпании» в организации. Это значит, что белорусские каналы не смогут транслировать еще и некоторые спортивные соревнования, в том числе по одному из ключевых для Беларуси видов спорта – биатлону.





В самой «Белтелерадиокомпании» заявили, что «сэкономят много миллионов евро и исполнят мечту большинства жителей Беларуси» – «больше без «Евровидения».





Часть интернета





В Беларуси заблокированы сотни сайтов. В списке блокировки – нескольких популярных СМИ: TUT.BY, «Наша Нiва», Радыё Свабода, «Еврорадио», «Трибуна», «Медиазона».





Экстремистскими признаны 75 Telegram-каналов и еще 18 чатов. Это значит, что за пересылку или хранение их информации человеку могут дать штраф или отправить отбывать арест (и, кстати, регулярно отправляют).





Власти официально используют термин «зачистка» по отношению к интернету, СМИ и подписчикам телеграм-каналов.



Послы США и стран Европы





У официального Минска за последние месяцы испортились отношения со множеством стран Европы. С некоторыми дошло до высылки дипломатов.





Еще в октябре 2020 года белорусский МИД потребовал у посольств Литвы и Польши сократить количество работающих в Беларуси дипломатов и отозвать послов. Причина – в «однозначной деструктивной деятельности со стороны указанных стран». Что это за деятельность, в ведомстве не пояснили, дипломаты страну покинули.





Консула Польши выслали из Беларуси полгода спустя – в марте 2021 года. Это случилось из-за неофициального мероприятия, посвященного Дню «проклятых солдат» – участников антикоммунистического подполья в Польше после Второй мировой войны, в котором участвовал польский консул. В МИД Беларуси заявили, что он нарушил нормы международного права. Консулу предложили покинуть территорию Беларуси, он уехал.





После этого случая были арестованы члены Союза поляков, а прокуратура занялась деятельностью школ и курсов по изучению польского. «Польскую школу» в Гродно, где прошло мероприятие с участием консула, закрыли через суд.





Посол США, назначенный в Минск после 12-летнего перерыва, и вовсе пока не попала в Беларусь. Джули Фишер заявляла, что не могла въехать в страну из-за того, что ей не выдавали визу. Белорусские власти говорили, что готовы принять посла, если получат «четкую и понятную перспективу дальнейшего взаимодействия». В итоге Фишер осталась в соседней Литве и пообещала «продолжить поддерживать демократические устремления белорусских граждан за пределами страны». Представители белорусского МИД напоминали, что она не может считаться послом до завершения аккредитации внутри страны.





Топ-менеджеры крупных компаний





В июне 2021 года в офис крупного минского онлайн-магазина 21vek пришли силовики. Они изъяли документы, а троих основателей компании задержали. Что именно им вменяли, до сих пор неизвестно. Месяц спустя нет информации и о местонахождении топ-менеджеров. При этом компания продолжает работать.





Похожие истории случились с компаниями «Модум», «Юркас», Nelva и Миорским металлопрокатным заводом.





Бизнесмена и основателя группы компаний «РАПА» Геннадия Кирейкова задержали в феврале и выпустили под домашний арест в июне. В его компании приходили с проверками – но власти предпочли не сообщать, чем закончилась эта история.





Предприниматель Юрий Чиж в прошлом дважды возглавлял рейтинг самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Информация о его задержании появилась в марте 2021 года, где он находится сейчас – все еще неизвестно.





Больше 570 белорусов





В Беларуси сейчас 570 политзаключенных, их число растет каждую неделю.





В их числе – пытавшийся стать президентом Виктор Бабарико. Его осудили по экономическим статьям и приговорили к 14 годам колонии. Суды еще не рассмотрели дела Сергея Тихановского и Марии Колесниковой, которые также пробовали себя в политике.





Многие люди из списка политзаключенных неизвестны широкой публике. Но за каждым из них стоит тяжелая, часто трагическая история.





К примеру, в Минске одиннадцати мужчинам вменили намерение повредить или уничтожить уличные табачные ларьки. Якобы доказательствами вины стали сообщения в «радикальном» чате. Обвиняемые получили сроки от 5 до 9 лет колонии. В Гродно судят человека, который «из мести намеревался причинить боль» 11 потерпевшим омоновцам. Рассмотрение дела еще продолжается.





Политзаключенный Степан Латыпов заявлял о пытках и пытался покончить с собой прямо в суде. Его доставили в больницу и оказали помощь, а затем вернули в изолятор.