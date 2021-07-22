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Китайский дипломат отреагировал на заявления Лукашенко об остановке транзита

Китай надеется, что Беларусь и Евросоюз смогут разрешить существующие разногласия надлежащим образом. Об этом вчера заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй, комментируя угрозы Александра Лукашенко ограничить транзит из ЕС в Россию и Китай, передает ТАСС.


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Китайский посол отметил, что его страна обратила внимание на заявления белорусской стороны.

«Китай надеется, что заинтересованные стороны смогут разрешить существующие разногласия надлежащим образом», — сказал дипломат.

Чжан Ханьхуэй выразил надежду, пишет udf.name, что стороны не будут подрывать стабильность в регионе.

Напомним, Александр Лукашенко пригрозил перекрыть транзит грузов из Германии в Китай и Россию.

Независимые аналитики считают, что Китай может надавить на Россию, чтобы та решила вопрос Лукашенко, ставящего транзит под угрозу.
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