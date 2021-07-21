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Ольга Северинец: "Апелляционный суд над Павлом и его группой пройдёт 27 августа в Верховном суде"

Назначена дата апелляции на приговор оппозиционному политику Павлу Северинцу, сообщила на своей странице в Facebook его жена Ольга в среду.

Она уточнила, что до суда Северинец будет находиться в Могилевской тюрьме.

Как сообщалось, в конце мая Северинцу присудили 7 лет колонии усиленного режима. Приговоры вынесены также активистам гражданской кампании "Европейская Беларусь". Каждому из обвиняемых судом назначено наказание в виде лишения свободы: Ирине Счастной – 4 года в исправительной колонии в условиях общего режима; Павлу Юхневичу, Максиму Винярскому и Дмитрию Козлову – по 5 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима; Евгению Афнагелю и Андрею Войничу – по 7 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.


Павел Северинец был задержан 7 июня 2020 года возле дома после возвращения с акции. На следующий день он был осужден на 15 суток ареста. "Во время отбывания наказания у него было еще как минимум три административных судебных заседания, на которых ему добавляли каждый раз по 15 суток (всего он получил 60 суток в течение месяца)", - сообщали правозащитники.

Также у Северинца оставались неотбытыми 30 суток, полученные за участие в несанкционированных акциях против углубления интеграции с Россией, которые проходили в декабре 2019 года.

В начале сентября политику предъявили обвинение по уголовному делу об участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 293 УК) и задержали еще на два месяца. Впоследствии срок нахождения под стражей ему продлевали несколько раз.
 
Международная организация Amnesty International объявила акцию срочной помощи по освобождению Северинца, заявив, что располагает информацией о жестоком обращении с ним. Организация также признала его узником совести.

Северинец - один из основателей и бывший лидер молодёжной организации партии БНФ - "Молодой Фронт", один из лидеров партии Белорусская христианская демократия, признан правозащитниками политическим заключённым.
interfax.by
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