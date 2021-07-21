+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

РИА Новости: Лукашенко предположил, что белорусскими террористами руководят из ФРГ

Александр Лукашенко заявил, что в последнее время Минск видит руководство террористами, действующими в республике, со стороны Германии.


"В последнее время мы видим руководство террористами, которые действуют в Беларуси, со стороны Германии", - заявил Лукашенко в интервью арабоязычному телеканалу Sky News Arabia, выдержки из которого приводит в среду белорусское агентство Белта.

В целом он рассказал, что за провокациями против Беларуси" прежде всего, стоят США, их спецслужбы, и не только". "Прежде всего эту повестку дня формируют там политики, а спецслужбы - исполнители. Потому что заказать убийство президента возможно только с согласия высшего руководства той или иной страны. Страны, из которых осуществляется исполнение этих мероприятий, мы их тоже знаем - это Литва, отчасти Латвия, прежде всего Польша и Украина", - подчеркнул президент. Его цитирует агентство РИА Новости
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]