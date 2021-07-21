Егор Мартинович и Андрей Скурко остаются под стражей - их отправляют на "Володарку". Дынько на подписке
Главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович и руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко взяты под стражу. Как сообщает "Наша Нива", следователи решили поместить их в СИЗО.
Егор Мартинович, Андрей Дынько, Андрей Скурко / "Наша Нива"
Главный редактор "Нашей Нивы" Егор Мартинович и руководитель отдела маркетинга и рекламы Андрей Скурко взяты под стражу. Как сообщает "Наша Нива", следователи решили поместить их в СИЗО.
В ближайшее время обоих переведут в СИЗО №1 по улице Володарского в Минске.
Как сообщалось ранее, сегодня на свободу под подписку о явке вышел главный редактор "Нашай гісторыі" Андрей Дынько. В минувшую пятницу была выпущена бухгалтер издания Ольга Ракович.
Мартинович и Скурко — подозреваемые по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса ("Нанесение имущественного вреда без признаков разворовывания"). Их подозревают в неправильной оплате коммунальных услуг — по тарифам для физических лиц, а не юридических. Следователи насчитали, что предприятию "Минэнерго" был причинён ущерб на 3,5 тысячи рублей. Само предприятие с претензиями никогда не обращалось, подчёркивают в "НН".
21:18 21/07/2021
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