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«Хороводное дело»: в Бресте начнут судить еще 12 человек - это шестая группа

В суде Ленинского района Бреста 23 июля начнут судить еще 12 человек. Это уже шестая группа обвиняемых по «хороводному делу».

«Хороводное дело»: в Бресте начнут судить еще 12 человек - это шестая группа
Акция протеста 13 сентября в Бресте, после которой началось «хороводное дело». Скриншот с видео МВД
Среди подозреваемых Артем Ласский, Виктор Острошко, Юрий Сацюк, Игорь Семыкин, Татьяна Рогачевская, Артем Тарасюк, Глеб Никонович, Александр Жук, Илья Егоров, Константин Свидунович, Екатерина Бровач и Сергея Кононовича.

Процесс будет вести Дмитрий Куровских, до этого он не судил уголовные политические дела, но много судил административные, в частности, журналистов Белсата.

Тремя днями позже, 26 июля, начнут судить седьмую группу, также 12 человек. Это Наталья Шило, Андрей Костюк, Владимир Макаревич, Юлия и Игорь Лаптанович, Татьяна и Алексей Бирюкова, Артем Андросюк, Дарья Демьянко, Константин Пятинкин, Сергей Дягтярика, Андрей Парфеевец.

Напомним, что 13 сентября прошлого года в Бресте проходила очередная протестная акция. Люди маршем прошли по проезжей части проспекта Машерова и остановились на его пересечении с бульварами Космонавтов и Шевченко. Несколько сотен человек образовали хоровод. Была музыка, праздник, будто карнавал – так вспоминают те события очевидцы.

Разгонять хоровод приехал водомет, примененный впервые во время протестов в Беларуси. С тех пор брестчане называют этот перекресток «водометным», а начавшееся позже уголовное дело стало называться «хороводным».

По статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок») в общей сложности осудили уже 57 человек. Суммарно им присудили 44 года «химии» и 43,5 года «домашней химии», 5 лет и 2 месяца колонии.
АД/МВ, belsat.eu
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