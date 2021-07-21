



"Сегодня завершается этап работы конституционной комиссии. Мы планово провели девять заседаний... и согласовали текст изменений, который сегодня вам (членам конституционной комиссии - ИФ) роздан. Этот вариант будет направлен завтра главе государства в установленном порядке", - сказал Миклашевич.





Он сообщил, что на заседании конституционной комиссии рассмотрены все разделы конституции, возможные изменения в них. "Предлагается в конечном итоге внести изменения в 59 статей Конституции, включить в Конституцию 16 новых статей, исключить две", - уточнил Миклашевич.





"В дальнейшем состоится заседание конституционной комиссии с участием главы государства, на котором будут рассмотрены замечания концептуального характера, изложенные некоторыми её членами. Окончательный вариант изменения Конституции будет вынесен на всенародное обсуждение. В последующем, с поправками после него, проект изменений Конституции будет вынесен на республиканский референдум", - отметил Миклашевич.





Как сообщалось, Лукашенко на Всебелорусском народном собрании в феврале заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года.





В середине марта Лукашенко подписал указ №105 о Конституционной комиссии. Документ принят для реализации положений резолюции ВНС. Созданной комиссии поручено разработать предложения по изменению основного закона страны и обеспечить их всенародное обсуждение.





В состав комиссии вошли 36 человек во главе с председателем Конституционного суда Беларуси Петром Миклашевичем, пишет Интерфакс-Запад.



