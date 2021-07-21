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Казакевич: Лукашенко и его окружение настроены не менять сложившуюся модель власти

Новый вариант основного закона страны выглядит прогрессом по сравнению с действующей Конституцией, но он не решит политического кризиса в стране, заявил «Белорусскому партизану» директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич.

Казакевич: Лукашенко и его окружение настроены не менять сложившуюся модель власти
– Что вы думаете об опубликованном на сайте «Круглого стола демократических сил», которым руководит Юрий Воскресенский, варианте новой Конституции? 

– Оценки давать можно пока только предварительные: проект Конституции находится еще в стадии обсуждения. Неизвестна реакция различных групп в окружении Лукашенко, в том числе силовиков. 

Но в целом можно сказать, что с учетом ситуации 2020 года, когда Лукашенко проиграл выборы и власти применили насилие против своих оппонентов, с учетом происходящей теперь в стране зачистки предлагаемые изменения выглядят не очень серьезными.

Трудно представить, что принятие новой Конституции может решить политический кризис в Беларуси. Основная проблема, которая лежит в его основе, – отсутствие честных выборов (в Беларуси по большому счету нет подсчета голосов) и справедливых правил политической игры. 

Я считаю, что нашей стране нужно двигаться к парламентской-президентской республике, предложенные изменения очень далеки от моего идеала.

Вместе с тем, по сравнению с Конституцией 1996 года предложенный вариант можно считать прогрессом. Подразумеваю, прежде всего, ликвидацию практики издания президентом декретов и того, что указы президента имеют более высокую юридическую силу, чем закон.

Повышается роль парламента: он будет заседать практически весь год, а не как теперь непродолжительные сессии, и получит больше полномочий при назначении должностных лиц. 

Так что с формальной точки зрения предлагаемый проект – движение вперед.
Но, повторюсь, с политической точки зрения сама Конституция не является главной проблемой в стране.

– Какой пост, на ваш взгляд, Лукашенко рассчитывать занять при новом политическом устройстве?

– Думаю, пост президента. Не вижу новой позиции, которая могла хоть как-то удовлетворять его амбиции.

При дискуссиях последнего времени много говорилось о том, что Лукашенко может уйти на должность главы «Всебелорусского народного собрания» (ВНС). Но в той версии Конституции, которую представили, ВНС – ритуальный, формальный орган без серьезных властных полномочий.

Характер политической модели определяет то, кто может назначать разных должностных лиц (от судей до премьер-министра) и кто может издавать нормативные акты, которые являются обязательными для исполнения всеми. 

По предложенному варианту Конституции ВНС будет издавать какие-то нормативные акты, но не очень понятно, как они будут соотноситься с законами и указами. 

– Раз новая Конституция не решит политический кризис в стране, зачем тогда она власти? Это уступка требованиям России или что-то другое?

– Да, наверное, это продолжение истории, которая сложилась в начале политического кризиса, в августе-сентябре 2020 года. Похоже, Россия настаивала на конституционной реформе как механизме решения политического кризиса.

Также есть понимание и внутри системы, что нужно перераспределять полномочия президента в пользу других ветвей власти. Непонятно, сколько Лукашенко будет еще править, а нынешнее политическое устройство закладывает большие риски для преемственности системы. 

Так что здесь, наверное, два фактора: мнение Москвы и номенклатуры, которая хотела бы получить больше власти и гарантий. 

Но, наверное, на высшем политическом уровне (на уровне Лукашенко и его ближайшего окружения) настроены не менять сложившуюся модель кардинально.
«Белорусский партизан»
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