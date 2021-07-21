Что хотят поменять в Конституции?





Предлагается внести поправки в 59 статей Конституции, добавить 16 новых статей, исключить две.





Государственные СМИ акцентируют внимание на следующих изменениях.





Возрастной ценз для избрания на пост президента предполагается повысить с 35 до 40 лет, постоянное проживание в Республике Беларусь не менее 20 лет перед выборами (вместо нынешних 10-ти), не иметь гражданства иностранного государства.





Пребывание на посту президента ограничивается двумя сроками.





Срок полномочий парламента предложено увеличить с четырех до пяти лет.





Предлагается ввести новый институт - уполномоченного по правам человека.





Про место и роль Всебелорусского народного собрания в «новой» политической системе официальные лица вообще ни слова не сказали.





«ВНС как структура власти создается для прекратившего свои полномочия главы государства»

Доктор юридических наук профессор Михаил Пастухов проанализировал проект поправок в Конституцию, опубликованный на сайте КСДС, и пришел к выводу, что «текст поправок подготовлен на высоком профессиональном уровне и, скорее всего, это и есть те самые поправки».





- Основные поправки вносятся в раздел об органах власти. На первом месте остается президент, его полномочия немножко ограничены, некоторые из них идут со словами: «с предварительного согласия» (речь идет о палатах парламента). Кандидатура премьер-министра по-прежнему предлагается президентом, но уже с согласия не только Палаты представителей, но и Совета республики.





Новому органу власти – Всебелорусскому народному собранию (ВНС) - нашлось место в конце этого раздела. ВНС будет выступать высшей формой народного представительства и формироваться из депутатов Палаты представителей, членов Совета республики и депутатов местных советов регионов (надо полагать, областей и районов).





У него не много полномочий, но достаточно важных. В частности, он будет определять основные направления внутренней и внешней политики, тем самым утверждать пятилетние планы. Он может заслушивать отчеты президента, премьер-министра, руководителей других органов.





У ВНС также есть право выразить недоверие президенту. Правда, это возможно в случае обвинения его в государственной измене и совершении иного тяжкого преступления. Получается, что Всебелорусское народное собрание будет контролирующим органом в отношении президента, премьер-министра и других должностных лиц.





Можно предположить, что ВНС как структура власти создается для прекратившего свои полномочия главы государства. Для него и его детей предусматриваются надежные гарантии безопасности: охрана, обслуживание, резиденции и так далее.





- То есть, предусматривается транзит из одного кресла в другое с перетягиванием президентских полномочий.





- Да, получается какое-то двоевластие. С одной стороны, главным лицом в государстве будет президент. Но, с другой стороны, он будет работать под контролем ВНС, его президиума.





Правда, нельзя исключить, что при принятии новой редакции Конституции действующий глава может претендовать на должность президента и возглавить Совет безопасности. При желании он может стать и председателем ВНС.





Однако я полагаю, что транзит власти для того и проводится, чтобы освободить должность президента для нового человека под названием «преемник». При его подборе будет участвовать и действующий глава государства. И, скорее всего, новый президент будет весьма лояльным по отношению к действующему главе государства.





Референдум может состояться ранее намеченных сроков

- Как поправки в Конституцию поспособствуют разрешению политического кризиса в стране? Ведь главная проблема – не Конституция, а политический кризис.





- Очевидно, что поправки принимаются в интересах действующей власти. Поэтому они не могут разрешить затянувшийся политический кризис и противостояние в обществе. Власть постаралась расчистить себе дорогу к конституционным преобразованиям с помощью силовых структур, проведя массовую зачистку гражданского общества.





Тем самым, создавались условия для очередного «победного» референдума, а потом – и досрочных президентских выборов.





Можно предположить, что обсуждение поправок в Конституцию пройдет в рамках заранее подготовленной информационной кампании. Какая-либо критика едва ли будет услышана организаторами.





И референдум может состояться ранее намеченных сроков.



