Энтузиазма у политологов, юристов и экономистов предложенные изменения не вызвали, хотя значимость предложенных поправок и степень ограничения президентских полномочий аналитики оценивают по-разному.





Вероятно, что референдум по вопросу «новой Конституции» состоится, хотя пока не до конца понятно, будет на него вынесен уже опубликованный вариант или иной, существенно отредактированный Александром Лукашенко после 1 августа.





Вопрос в том, что делать в сложившейся ситуации сторонникам перемен в Беларуси: бойкотировать ли референдум вовсе, принимать в нем участие и голосовать за поправки или голосовать против, то есть за сохранение статус-кво.





Валерий Карбалевич высказал неожиданное Политологвысказал неожиданное мнение о том, что необходимо поддержать поправки – как наименьшее из зол. Голосование «против», по мнению аналитика – наихудший вариант, который позволит Лукашенко отложить новые выборы и оставаться у власти до 2025 года.





С такой позицией категорически не согласен руководитель центра «Европейский диалог» и глава Общественной конституционной комиссии Анатолий Лебедько. Свое мнение политик высказал в эфире ОГП-ТВ:





– Это та ситуация, когда я должен сказать: Валерий, ты не прав! Есть целый ряд соображений, почему я не могу с этим согласиться. Если говорить одним словом, чтобы было понятно всем и каждому, то проект, который предлагает комиссия Миклашевича – это профанация.





Как считает Анатолий Лебедько, предложенный проект обновленной Конституции призван выполнить несколько важных задач – «во-первых, успокоить взбунтовавшуюся страну, во-вторых, ублажить Кремль, а в-третьих, вернуть субъектность Александру Лукашенко в его взаимоотношениях с Западом».





– Да, в проекте есть кое-что, о чем можно дискутировать и обсуждать. Например, из президентской республики Беларусь превращается в президентско-парламентскую. Как тренд это хорошо. Но мы-то знаем, что президентско-парламентская форма правления всегда создает риски и угрозы того, что можно в любой момент надеть шапку Мономаха или капелюш Берии и вернуться к сегодняшней реальности.





Что еще надо отметить – комиссия Миклашевича-Лукашенко «слямзила» у рабочей группы по подготовке Конституции новой Беларуси целый ряд положений. Например, о введении поста омбудсмена, или возможность обращения гражданина в Конституционный суд… Плюс еще «выдернули» из нынешней Конституции несколько торчавших там «бревен» (к примеру, что декрет имеет более высокую юридическую силу, нежели закон).





Это из позитивного. Но вот с чем я принципиально не согласен. Агитировать за проект Конституции, который в общем консервирует ситуацию, тем более, когда есть реальная альтернатива – проект Конституции новой Беларуси, радикально меняющий существующую систему – было бы абсолютно неправильно.





Мы уже пришли к общему выводу: менять надо не только фамилии людей, которые у власти, но и систему, которую эти люди создавали 27 лет. Нельзя снова играть в русскую рулетку.





К тому же, убежден политик, неправильно «призывать голосовать за проект, где еще нет резолюции главного архитектора системы, в которой мы живем – мы можем столкнуться с ситуацией, когда от него останутся только рожки да ножки».





– Плюс надо обращать внимание на белорусскую действительность. У нас правоприменительная практика гораздо сильнее любого закона и даже Конституции и может легко положить их на лопатки, мы знаем это по собственному опыту и по сегодняшнему дню.





Мне кажется, что предложение идти на референдум и голосовать за поправки – это демобилизация сторонников перемен. В этой ситуации мы должны сконцентрировать усилия на том, чтобы радикально изменить систему, а не поддерживать варианты, которые могут либо косвенно легитимизировать то, что делает сегодняшняя власть, либо сместить фокус с главной задачи.





Наша главная задача – добиваться, чтобы в Беларуси прошел референдум по международным стандартам ОБСЕ. Чтобы в комиссии были включены как сторонники действующего режима, так и его оппоненты, чтобы посчитать каждый голос. Если будет возможность сделать выбор между «Конституцией Лукашенко» и «Конституцией новой Беларуси» – за это стоит бороться.





…Тем временем, как сообщают официальные источники, 21 июля состоялось очередное – девятое по счету – заседание Конституционной комиссии, где были подведены итоги ее работы. Предложено «внести изменения в 59 статей Конституции, включить 16 новых статей, исключить две».





Уже 22 июля, по словам главы комиссии, председателя Конституционного суда Петра Миклашевича, проект будет направлен Лукашенко.