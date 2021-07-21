Об этом она сообщила в эфире телеканала "Дождь".





Евгению Бабаеву задержали в Минске и отвезли в ДФР. По ее словам, ей предъявили статью о неуплате налогов, а после этого на 72 часа поместили в ИВС. Бабаева отметила, что сотрудники ДФР при обыске удивились, что она и ее муж являются гражданами России. Пока она была на Окрестина, сотрудники ДФР разговаривали с ней без адвокатов.





"В пятницу, за день до выхода, ко мне приходили три сотрудника ДФР на беседу без адвоката. Они мне хотели предложить сделку о том, что я буду оперативным сотрудником под псевдонимом и буду доносить информацию. Дали мне подписать бумажки. Я в тот момент прекрасно понимала, что эти бумажки ничего не стоят, что главное для меня было выйти на свободу и потом разберемся", – рассказала она.





Бабаева добавила, что один из сотрудников ДФР дал ей свой номер телефона для связи и передачи информации. Она отметила, что не будет сотрудничать со спецслужбами, а бумаги подписала, только чтобы выйти на свободу.





В Беларуси три дня подряд проходили обыски у представителей медиа и правозащитников. Четырнадцатого июля силовики задержали полтора десятка человек, в том числе руководителей ПЦ "Вясна" Алеся Беляцкого и Валентина Стефановича.





Накануне силовики наведались в офисы общественных организаций "Говори правду", "Таварыства беларускай мовы" и "Гражданский форум".





На происходящее в Беларуси отреагировали ЕС и США. Они призвали официальный Минск придерживаться международных обязательств страны уважать права человека и фундаментальные свободы и потребовали немедленного освобождения всех задержанных.





"ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим постепенным подходом. ЕС будет продолжать принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Беларуси. Мы продолжим стоять на стороне всех правозащитников и независимых голосов и всех людей, притесняемых в Беларуси", – отметил в заявлении по Беларуси верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.





Никаких официальных комментариев от белорусских силовых ведомств по поводу происходящего пока не поступало.