Правозащитница заявила о вербовке сотрудниками ДФР после ее задержания во время массовых обысков
Волонтерка правозащитного центра "Вясна" Евгения Бабаева рассказала, что сотрудники Департамента финансовых расследований (ДФР) вербовали ее после задержания 14 июля во время массовых обысков в Беларуси.
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Дождь".
Евгению Бабаеву задержали в Минске и отвезли в ДФР. По ее словам, ей предъявили статью о неуплате налогов, а после этого на 72 часа поместили в ИВС. Бабаева отметила, что сотрудники ДФР при обыске удивились, что она и ее муж являются гражданами России. Пока она была на Окрестина, сотрудники ДФР разговаривали с ней без адвокатов.
"В пятницу, за день до выхода, ко мне приходили три сотрудника ДФР на беседу без адвоката. Они мне хотели предложить сделку о том, что я буду оперативным сотрудником под псевдонимом и буду доносить информацию. Дали мне подписать бумажки. Я в тот момент прекрасно понимала, что эти бумажки ничего не стоят, что главное для меня было выйти на свободу и потом разберемся", – рассказала она.
Бабаева добавила, что один из сотрудников ДФР дал ей свой номер телефона для связи и передачи информации. Она отметила, что не будет сотрудничать со спецслужбами, а бумаги подписала, только чтобы выйти на свободу.
В Беларуси три дня подряд проходили обыски у представителей медиа и правозащитников. Четырнадцатого июля силовики задержали полтора десятка человек, в том числе руководителей ПЦ "Вясна" Алеся Беляцкого и Валентина Стефановича.
Накануне силовики наведались в офисы общественных организаций "Говори правду", "Таварыства беларускай мовы" и "Гражданский форум".
На происходящее в Беларуси отреагировали ЕС и США. Они призвали официальный Минск придерживаться международных обязательств страны уважать права человека и фундаментальные свободы и потребовали немедленного освобождения всех задержанных.
"ЕС готов рассмотреть дальнейшие ограничительные меры в соответствии со своим постепенным подходом. ЕС будет продолжать принимать любые необходимые меры, чтобы поддержать народ Беларуси. Мы продолжим стоять на стороне всех правозащитников и независимых голосов и всех людей, притесняемых в Беларуси", – отметил в заявлении по Беларуси верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Никаких официальных комментариев от белорусских силовых ведомств по поводу происходящего пока не поступало.
Источник: currenttime.tv
15:37 21/07/2021
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