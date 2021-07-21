"США могут ересмотреть юридические вопросы, касающиеся Тихановской и ее офиса"

"Вопрос, в каком статусе здесь Тихановская, интересует не только журналистов, но и саму команду. Мне кажется, что сейчас предпринимаются шаги, чтобы Тихановская была признана на официальном уровне официальным представителем Республики Беларусь, - говорит Харитонов в интервью Свабодзе (пер: Б).





- Лукашенко США не признают официальным правителем, это касается и тех людей, которые назначены после тайной инаугурации. Литовцы уже делают первые шаги для дипломатического признания. США, по той динамике, которую я наблюдаю последнюю неделю, может, не сегодня или завтра, но в ближайшие месяцы пересмотрят юридические вопросы, касающиеся Тихановской и ее офиса.





Если все же встреча Байдена и Тихановской состоится на этой неделе, мы сможем говорить о том, что эта динамика очень значительно ускорилась.





Тема Беларуси переосмысливается здесь с каждым днем. Люди, которые еще неделю назад знали какие-то факты о Беларуси, уже к концу недели, после знакомства с Тихановской, после обсуждения с представителями команды, на многие вещи смотрят по-другому.





"Встреча "для фото" не тянется час"

"Если бы встреча с госсекретарем Энтони Блинкеном была "для снимка", как говорит пропаганда, то она бы не продолжалась час, а представители двух команд не обсуждали бы детали каких-то дальнейших шагов позже в здании Госдепартамента.





"Первая встреча официального представителя Беларуси на таком уровне за очень долгое время"





"О практических результатах визита мы сможем сказать ближе к концу этой недели. Из того, что мне известно из коммуникации с местными журналистами, с представителями политического истеблишмента, отношение к Беларуси значительно изменилось.





Уже не нужно людям объяснять, где эта страна и что там происходит. О ситуации знают уже не только эксперты, но и люди из широких масс. Через то насилие, что происходит, через нарушения прав человека.





Это первая встреча официального представителя Беларуси на таком уровне за очень долгое время, и тем более в Вашингтоне. Я считаю, что эта поездка закончится практическими результатами. Как уже известно, будет новый executive order (исполнительное постановление) от президента. Этот документ уже подготовлен и будет подписан вскоре.





"Салливан - это человек, имеющий влияние на Байдена"

"Встреча Тихановской с советником Байдена Джейком Салливаном — это встреча высокого уровня. Белорусская и американская системы очень отличаются в том числе и тем, что люди из вертикали власти здесь имеют возможность влиять на принятие решений, выполняют их и берут за них ответственность.





Салливан - это человек, имеющий влияние на Джо Байдена. И советник президента и госсекретарь — это действительно влиятельные люди".





"Даже если встречи с Байденом не состоится, не нужно алармизма"

"Я бы оценивал этот визит как знакомство с представителями американской политической системы. Даже если встречи с Байденом не состоится, не нужно устраивать алармизм и говорить, что все пропало.





Просто в некоторых системах, как и американская, иногда нужно сделать больше домашней работы перед тем, как встречаться с президентом. Это делается ради того, чтобы эта встреча была более основательной и осмысленной обеими сторонами. У президента США тоже на день 24 часа времени, но эти 24 часа очень плотно заняты".





"Байден не отдал Беларусь"

"Информации о том, что Байден мог «отдать» дело Беларуси Путину во время встречи в Швейцарии, нет у представителей американского истеблишмента. Это послание заброшено российской пропагандой, чтобы показать, что Владимир Путин имеет какое-то влияние на президента США. Это не имеет никакого отношения к реальности, к тому, как встречают Тихановскую в Вашингтоне, каков уровень встреч.





Была увеличена поддержка США для журналистов и гражданского общества с 8 до 30 миллионов. Это наибольшее повышение таких бюджетов во всем бывшем СССР, осталось зафиксировать эту цифру в финальной версии бюджета. США это делают потому, что понимают всю динамику происходящего в Беларуси и понимают, что это не закончилось"».





"Центральная роль США - давить на Лукашенко"

"Лукашенко понимает силу, он понимает политиков, которые готовы эту силу практиковать. США в этом смысле глобальная сила, которая не планирует никаких военных шагов в отношении Беларуси, но в смысле политического давления США готовы и, думаю, будут это делать, чтобы убрать Лукашенко из политической системы, так как он проиграл выборы.





Если он захочет участвовать в новых выборах, которые проведет Тихановская по стандартам ОБСЕ, то он может это сделать. Но, думаю, для него самого это будут неприятные результаты честных выборов.





США могут провести модерацию. Они могут помочь организационно провести круглый стол между старой номенклатурой и командой избранного президента вместе с представителями или консультантами других политических сил. Центральная роль США - давить на Лукашенко, чтобы он или его окружение начали реальный диалог.





"В США журналисты и политики относятся к Тихановской как к настоящему лидеру"

"Светлана Тихановская быстро меняется и быстро учится. Мне трудно сравнивать это с опытом каких-то европейских политиков, чтобы человек в таких достаточно экстремальных условиях обучался политическому этикету, дипломатическим стандартам. Это подкупает не только людей в Беларуси, но и в США. Они понимают, что Тихановская — человек очень искренний и человек, который выполнит договоренности.

В воскресенье, когда она встречалась с представителями беларуской диаспоры, люди приезжали в Вашингтон даже из Чикаго, а это 11 часов на машине. Когда один парень спросил, а что я могу сделать, я же простой белорус, она ответила: "я тоже простая белоруска, и это наша общая ответственность, что мы можем сделать".





То, что она делает как человек, который не собирался быть политиком, который решил пойти в президенты, чтобы просто вытащить из тюрьмы политзаключенных и своего мужа, заслуживает большого уважения.





Эта позиция у США ощутима повсюду. К ней очень хорошо относятся и журналисты, и политики, которые относятся к ней как к настоящему лидеру".