Россия отправила в Беларусь эшелоны с военными и боевой техникой

Сами учения пройдут с 10 по 16 сентября на полигонах двух стран, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.





Тема учений: «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».





Ранее министр обороны Виктор Хренин рассказывал, что в основу замысла «лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства», писала БелТА.





Сообщалось, что во время учений отработают вопросы, связанные с «применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории. Будет дана оценка новым и модернизированным образцам техники, поступившей на вооружение».





В январе 2021 года планировалось пригласить представителей стран Запада. «Пусть они смотрят. Мы открыты и готовы показывать состояние наших вооруженных сил и уровень нашей выучки», — говорил Хренин.





Но сейчас в связи с эскалацией напряженности в отношениях официального Минска с Западом такое уже вряд ли возможно





Кстати, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что на учениях Россия и Беларусь будут тренироваться захватывать украинские города, напоминает telegraf.by



















