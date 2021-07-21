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Россия отправила в Беларусь эшелоны с военными и боевой техникой

Из России 21 июля приедут военные и боевая техника. Они будут участвовать в стратегическом учении вооруженных сил РБ и РФ «Запад-2021».

Россия отправила в Беларусь эшелоны с военными и боевой техникой
Сами учения пройдут с 10 по 16 сентября на полигонах двух стран, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны Беларуси.

Тема учений: «Применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

Ранее министр обороны Виктор Хренин рассказывал, что в основу замысла «лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства», писала БелТА.

Сообщалось, что во время учений отработают вопросы, связанные с «применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории. Будет дана оценка новым и модернизированным образцам техники, поступившей на вооружение».

В январе 2021 года планировалось пригласить представителей стран Запада. «Пусть они смотрят. Мы открыты и готовы показывать состояние наших вооруженных сил и уровень нашей выучки», — говорил Хренин. 

Но сейчас в связи с эскалацией напряженности в отношениях официального Минска с Западом такое уже вряд ли возможно

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что на учениях Россия и Беларусь будут тренироваться захватывать украинские города, напоминает telegraf.by
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