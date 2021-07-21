Уголовное дело правозащитника Леонида Судаленко передано в суд
Уголовное дело Гомельского правозащитника Леонида Судаленко передали в суд Центрального района Гомеля.
Вскоре станет известна дата начала процесса, сообщает телеграм-канал @viasna96.
Судаленко — председатель гомельского отделения лишенного регистрации в Беларуси ПЦ "Весна".
Его задержали в январе, и с тех пор он находится в СИЗО. Вскоре правозащитнику предъявили обвинение. Предполагается, что идет речь о помощи протестующим в оплате штрафов.
Леонид Судаленко признан политзаключенным.
Источник: euroradio.fm
13:34 21/07/2021
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