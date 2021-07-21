Уголовное дело правозащитника Леонида Судаленко передано в суд





Вскоре станет известна дата начала процесса, сообщает телеграм-канал @viasna96.





Судаленко — председатель гомельского отделения лишенного регистрации в Беларуси ПЦ "Весна".





Его задержали в январе, и с тех пор он находится в СИЗО. Вскоре правозащитнику предъявили обвинение. Предполагается, что идет речь о помощи протестующим в оплате штрафов.





Леонид Судаленко признан политзаключенным.