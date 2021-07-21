«Весна» возникла в 1996 году, когда по Беларуси прокатилась первая волна политических репрессий, и с тех пор помогла тысячам людей. Трое правозащитников остаются за решеткой, но «Весна» заявила, что не остановится — белорусы, как и прежде, могут рассчитывать на поддержку. Zerkalo.io рассказывает, чем занимаются «весновцы».





1996 год запомнился «горячей весной»: люди массово выходили на протесты против действующей власти, тогда же начались первые серьезные репрессии: демонстрантов избивали на улицах, задерживали даже случайных прохожих, некоторых отправили на сутки, были и первые уголовные дела.





На этом фоне была создана организация «Весна-96″, которая помогала задержанным писать жалобы и отстаивать свои права. Создал ее Алесь Беляцкий, филолог по образованию, директор литературного музея и начинающий политик (был депутатом в Мингорсовете).





Сегодня сложно поверить, но до 2003 года «Весна» работала абсолютно легально, хотя правозащитников постоянно задерживали, штрафовали и бросали на сутки. В 2003-м Верховный суд лишил «Весну» регистрации. Комитет по правам человека ООН признал это нарушением, призвал власти вернуть регистрацию, но официальный Минск решение проигнорировал, поскольку считает, что это всего лишь рекомендация.





Наблюдение за выборами

С 2008 года «Весна» вместе с «Белорусским Хельсинкским комитетом» наблюдает за каждой избирательной кампанией в Беларуси. Правозащитники разработали стандарты наблюдения, подготовили наблюдателей и выпускали промежуточные и итоговые отчеты, на которые в своих выводах ориентировались и международные организации, например, ОБСЕ, когда решали, можно ли признавать выборы в Беларуси легитимными.





Отмена смертной казни

Правозащитники «Весны» 20 лет проводят информационную кампанию против смертной казни, поднимают на международном уровне вопрос о том, что Беларусь должна отказаться от расстрелов. «Весновцы» отслеживают каждый приговор о высшей мере наказания, помогают осужденным обжаловать решение судов на международном уровне, в Комитете по правам человека.





Правозащитники настаивают, что государство должно применять альтернативные наказания (например, пожизненное заключение), поскольку на 100% нельзя исключить судебную ошибку, а если расстреляют невиновного, а такие случаи на территории нашей страны были, исправить эту ошибку будет уже невозможно.





Мониторинг тюрем и колоний

Последнее время мы все чаще читаем об ужасающих условиях в местах ограничения и лишения свободы. Но проблема эта возникла не в 2020 году, когда наступил острый политический кризис.





Правозащитники «Весны» более 10 лет отслеживают нарушения в пенитенциарной системе, помогают осужденным и их родным составить жалобы, добиться человеческих условий содержания. Также «весновцы» фиксируют факты давления и пыток со стороны силовиков, особенно важно это стало после выборов в 2020 году, когда было задержано более 30 тысяч человек, стали известны факты избиений, бесчеловечного обращения с задержанными в изоляторах и управлениях правоохранительных органов.





Мониторинг административного преследования

Правозащитники много лет фиксируют факты политического преследования, в том числе по административным делам, ходят на суды, помогают составить жалобы. Благодаря волонтерам, которые стараются посещать наиболее знаковые заседания, общественность может знать, как работают белорусские суды. Журналисты и родственники своими силами не смогли бы так полно и масштабно отслеживать все процессы.





Освобождение политзаключенных

«Весна» в партнерстве с другими правозащитными организациями и на основе международных стандартов разработала принципы, па которым фигурант уголовного дела может быть признан политзаключенным. На сегодня в Беларуси 577 человек имеют такой статус.





В своих заявлениях западные политики говорят об освобождении людей, имея ввиду именно этот список, так что он признан на международном уровне. Власти в Беларуси настаивают, что в уголовном кодексе нет политических статей, однако история показывает, что досрочно и под давлением санкций освобождали людей именно из такого списка, к примеру, по делу «Плошчы-2010».





«Всегда появятся люди, которым важен вопрос справедливости»

14 июля силовики забрали одиннадцать правозащитников «Весны», у них дома и в офисе прошел обыск. Спустя трое суток на свободу не вышло трое, сообщалось, что забирали их по ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов) и ст. 342 УК (организация или подготовка действий, которые нарушают общественный порядок).





За решеткой остается председатель организации Алесь Беляцкий, в 2011 году ему дали 4,5 года за налоговое преступление. Деньги, которые «Весна» тратила на помощь людям, посчитали его личным доходом, с которого он не уплатил налоги.





На свободу Алесь вышел почти через три года, прошения о помиловании на имя Лукашенко он не писал. Когда отбывал срок, был номинирован на Нобелевскую премию мира.





Также под стражей находятся юристы Валентин Стефанович (раньше его задерживали по административным статьям и держали на сутках) и Владимир Лабкович. Правозащитников вызывали на допросы еще зимой, они знали, что за ними могут прийти, но принципиально не хотели уезжать из страны, до последнего старались помогать белорусам отстаивать их права.





Три месяца назад вышел фильм о правозащитном центре «Весна», главных героев спросили, что делать белорусам, если всех правозащитников задержат. И вот что ответил Владимир Лабкович:





— Я думаю, что мы будем рядом, даже если мы будем сидеть. Есть много-много международных организаций, которые никуда не денутся. Есть уже большое количество правозащитников, которые были вынуждены уехать, которые будут продолжать эту работу за границей.





Поверьте, если посадят одних, то появятся другие. Я в этом просто убежден. Люди, которые будут защищать других, найдутся всегда. И, если это будет не «Весна», потому что все будут сидеть, то появятся другие.





Если не дай бог такое случится, то может это будут те, кого мы учили на наших школах (много лет «Весна» проводила летние правозащитные школы — Прим. Zerkalo). Всегда появятся люди, которым важен вопрос справедливости, права и отстаивать тех, кто оказался в ситуации полного бесправия со стороны властей.









Все задержанные признаны политзаключенными.





В тот же день, когда силовики пришли с облавой в «Весну», правозащитный центр выступил с заявлением, что не остановит свою работу , будет и дальше помогать белорусам отстаивать свои права. «Весновцы» по-прежнему консультируют людей, фиксируют нарушение со стороны госорганов, собирают информацию о фактах политического преследования и о пытках.



