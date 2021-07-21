+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

В Витебске судят подполковника в отставке за связь с Тихановским

В суде Октябрьского района Витебска начали судить 50-летнего политзаключённого Андрея Новикова.

Андрей Новиков / Из архива Радыё Рацыя

Как сообщает лишенный аккредитации spring96.org, его обвиняют в "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок" и в "незаконном пересечении государственной границы". Новиков полностью признает вину только на второй статье, передает Еврорадио.

Новиков — уроженец Воропаева в Поставском районе, но долгое время жил в России, служил в милиции, воевал на Кавказе (подполковник в отставке), имеет гражданство РФ. Он вернулся на родину, создал семью. Однажды поучаствовал в стриме Сергея Тихановского (на видео). После Андрей Новиков собирал подписи за Светлану Тихановскую. Мужчину задержали 6 июня в Поставском районе и привезли в Минск в СИЗО № 1. Он был признан политзаключённым. В начале декабря 2020 года его внезапно вывезли на российскую границу и отпустили с запретом возвращаться 10 лет. Но здесь осталась семья, и он, по сведениям следствия, неоднократно возвращался. В апреле этого года Новикова задержали. "Мне нужно было быть рядом с семьей", — сказал он в суде.

Следствие считает, что у Андрея Новикова был сговор с Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем. Но последнего он не знал, а Тихановского однажды пригласил к себе на ужин. Видимо, этого оказалось достаточно для илюзорного "заговора".
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]