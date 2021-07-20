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Дмитрий Шиманский: «Мы разменная монета в политической игре»

Агентство регионального развития «Дзедзіч» попало под каток «зачистки» и ликвидировано. Об этом сообщает Дмитрий Шиманский, который возглавлял это НКО . За 20 лет, по словам Дмитрия, организацию ликвидируют уже дважды.


«Учреждение «Дзедзіч» вместо оказания информационно-консалтинговых услуг в области культуры занималось иной, не закрепленной уставом деятельностью. В частности, пишет 1reg.by, организовывало конкурсы художественных произведений и трансляцию в социальных сетях роликов, пропагандирующих формирование у граждан одобрительного отношения к совершению противоправных действий».

Эта формулировка, изложенная в представлении областной прокуратуры, дала формальный повод администрации Ленинского района Бреста принять решение о ликвидации одной из наиболее авторитетных общественных организаций Бреста.

Давление на нее началось около двух месяцев назад. В государственных СМИ появились тогда «разоблачительные» материалы о некоторых проектах, которые реализовались по инициативе учреждения. В частности, мероприятиях, посвященных деятельности Белорусской Народной Республики и другим историческим событиям. Эти сюжеты были растиражированы и в анонимных Telegram-каналах, где их авторы призывали правоохранительные органы «проверить данную структуру на соответствие белорусскому законодательству».

Особый акцент государственные медиа делали на том, что лекции, семинары и дискуссии в офисе «Дзедзіча» проводятся на фоне бело-красно-белой символики, а сами активисты положительно отзываются о проектах по развитию приграничного сотрудничества, организованных Европейским Союзом.

Объединение «Дзедзіч» впервые появилось в 1999 году – его создали студенты Брестского государственного университета. Для названия использовали слово из старославянского языка, которым когда-то называли хозяина усадьбы, доставшейся ему в наследство от деда.

Зарегистрироваться в качестве молодежного объединения организаторам удалось лишь через три года. В 2006-ом, когда в Беларуси проходили президентские выборы, «Дзедзіч» уже был ликвидирован. Тогда властям не понравилось активное участие членов организации в избирательных кампаниях оппозиционных кандидатов в президенты.

После этого руководители АРР на протяжении нескольких лет пытались заново зарегистрировать объединение, но городские власти каждый раз отвечали отказом. Несмотря на это, организация продолжала существовать и даже открыла ряд новых программ для молодежи.

Вернуть легальный статус удалось лишь осенью 2010-го – но уже в качестве информационно-консалтингового учреждения «Агентство регионального развития «Дзедзіч». С тех пор организация реализовала целый ряд культурных, образовательных, молодежных и экологических проектов, кроме того, она принимает активное участие в программах развития волонтерского движения, сотрудничает с местными жителями, помогая им воплощать творческие и креативные идеи.

– На протяжении более 20 лет года своего существования «Дзедзіч» всегда действовал открыто и публично. За это время реализовано более 150 проектов и программ, которые поощряют жителей Бреста быть активными и неравнодушными, придумывать интересные идеи и воплощать их в жизнь, делать наш город красивее, уютнее и комфортнее для жизни – подчеркивает руководитель ликвидированной организации Дмитрий Шиманский.

Одним из самых ярких и успешных мероприятий, которое организовало агентство, стал фестиваль истории и культуры ULMUS, прошедший в 2019 году по случаю 1000-летия Бреста.

А летом 2020 года “Дзедзіч” в партнерстве с Брестским горисполкомом и представителями местного бизнеса организовал и провел конкурс городских идей «Регенерация», по результатам которого были выбраны восемь лучших проектов – многие из них реализуются и приносят пользу брестчанам до сих пор.

Что, на ваш взгляд, послужило причиной очередной операции «ликвидация»?

– Мы всегда отстаивали идею диалога между гражданским обществом и местными властями. К сожалению, после известных политических событий прошлого года реализовать эту идею не удалось. А некоторые местные активисты стали подвергаться репрессиям со стороны силовых структур и были вынуждены покинуть страну. Нас сия чаша тоже, видимо, не миновала, хотя мы никуда уезжать не собираемся”, – рассказал Дмитрий Шиманский.

Как вы расцениваете это решение и позицию городских властей?

– Оно было предсказуемо. Понятно, что местная власть действует не сама по себе, а по приказу сверху, в рамках той кампании против НКО, которая развернулась на протяжении последних месяцев и особенно последних двух недель. Начали с Минска. Сейчас очередь дошла до регионов. Насколько я знаю, в Гродно точно такая же ситуация.

С моей точки зрения, это грубейшая ошибка. Ибо в последние два-три года третий сектор активно развивался, эволюционно, в рамках законодательства. Делалось очень много полезного, в том числе в регионах. Но сейчас власть, видимо, решила, что заниматься общественной работой вправе только организации, близкие к власти, исповедующие одну точку зрения.

Если рассматривать эту проблему глубже, для меня совершенно очевидно, что и мы, и многие наши коллеги по гражданскому обществу стали заложниками той ситуации, которая сложилась вокруг западных санкций.

Министр Макей абсолютно четко озвучил официальную позицию еще три недели назад: дескать, ответом властей Беларуси на эти санкции может стать усилие давления и репрессий в отношении НКО. Как видим, вылилось все это в тотальную «зачистку». Мы просто стали разменной монетой в политической игре.

Дмитрий, что теперь ждет третий сектор? Каковы перспективы развития гражданского общества в нашем регионе после этой компании «зачистки»?

– Мне трудно ответить на этот вопрос. Я не знаю, что еще придумают власти. Пока, очевидно, идет тотальное давление на все организации, члены которых позволяли себе иметь и публично высказывать свое мнение на многие вещи. И совершенно неважно, были это организации культурно-просветительского или иного толка, пусть даже спортивные.

Какие-то из них, насколько я знаю, уже ликвидированы, многие находятся под угрозой ликвидации, у некоторых в офисах прошли обыски и т.д. В перспективе, если это будет продолжаться, я убежден, что проиграют все – и общество, и власть, и люди, которые живут в Бресте или в других городах.

Ведь НКО – на самом деле никакие не «агенты влияния», как многие до сих пор считают. Подавляющее большинство из них не преследуют никаких политических целей. Их задача совершенно в другом. Это, прежде всего, содействие развитию гражданских инициатив, поддержка активности людей на местах. Если этого нет, общество деградирует, люди замыкаются в себе, стараются дистанцироваться от общегородских проблем. Быть может, власть, чиновники думают, что так для них легче управлять. На самом деле все наоборот.

Последний вопрос, вы будете обжаловать в суде решение администрации Ленинского района?   

– Нет, мы для себя решили воздержаться от обжалования. Считаем, что на данном этапе это абсолютно бессмысленная трата времени и средств.
Источник: Сергей Дмитрович
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