Проект Pegasus. Макрон был одной из целей шпионской программы

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA-EFE/STEPHANE DE SAKUTIN)





Один из номеров Макрона, которым он регулярно пользуется с 2017 года, обнаружился в списке номеров, выбранных службой безопасности Марокко как цель для возможного взлома с помощью Pegasus.





В том же списке есть телефонные номера, пишет news.liga.net, принадлежащие бывшему премьер-министру Франции Эдуару Филиппу, а также четырнадцати другим членам правительства.





Включение в этот список означает, что клиент программы Pegasus проявил интерес к номеру и рассмотрел возможность заражения.





В списке, который содержит 50 000 номеров, находятся номера телефонов более 600 государственных чиновников и политиков из 34 стран.





Узнать наверняка, был ли заражен телефон Макрона, можно только после его исследования. Пока такое исследование не проводилось.





Утверждается, что в списке есть номера телефонов президента Ирака Барама Салиха и президента Южной Африки Сирила Рамафоса, а также премьер-министров Пакистана, Египта и Марокко и короля Марокко.





СПРАВКА. Программа Pegasus – разработка израильской компании NSO Group. Она позволяет просматривать весь контент на телефоне, включая сообщения из приложений со сквозным шифрованием, фотографии и данные о местоположении GPS. Она также может превратить устройство в аудио- или видеомагнитофон.





18 июля ведущие мировые СМИ сообщили о проекте Pegasus – шпионском программном обеспечении для слежки различных спецслужб мира за журналистами, правозащитниками и политиками.





19 июля стало известно, что около 50 человек, близких к президенту Мексики Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору, включая его жену, детей, помощников и врача, могли прослушиваться правительством экс-президента страны Энрике Пенья Ньето.















