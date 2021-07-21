Впервые при Байдене. США нанесли авиаудар по боевикам Аль-Шабаб в Сомали
США нанесли воздушный удар по боевикам группировки Аль-Шабаб в Сомали, сообщает Reuters.
Удар был нанесен неподалеку от города Галькайо в центральной части Сомали.
Повстанческая группировка Аль-Шабаб стремится свергнуть правительство Сомали и установить правление, основанное на строгом толковании законов шариата.
Журналисты отмечают, что хотя США часто наносили удары по Аль-Шабаб, это первый удар с момент вступления в должность президента США Джо Байдена.
В апреле 2016 года США уничтожили одного из лидеров Аль-Шабаб Хассана Али Дури.
В июле 2017 года в результате американского авиаудара был убит лидер Аль-Шабаб Али Джибель.
08:08 21/07/2021
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