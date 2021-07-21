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Олег Трусов: в офисе университета имени Нила Гилевича был обыск

В Минске в офисе университета имени Нила Гилевича был обыск.

Олег Трусов / Из архива Еврорадио

 Силовики забрали некоторые книги из библиотеки, а помещение опечатали, передае Еврорадио. Об этом в Facebook написал Олег Трусов, исполняющий обязанности ректора университета, бывший председатель ТБМ.

Частное учреждение образования Национальный университет имени Нила Гилевича было юридически зарегистрировано весной 2018 года. На его сайте сообщается, что "в это время команда Университета работает над получением лицензии на образовательную деятельность".

Особенность университета в том, что он должен быть белорусскоязычным.
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