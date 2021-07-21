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Конституционная комиссия рассмотрит норму зависимости пенсии от общественно полезной деятельности

Это что значит?


Комиссия по изменению Конституции рассмотрит предложение о зависимости размера пенсии от общественно полезной деятельности гражданина, сообщил Смартпресс руководитель "Круглого стола демократических сил" Юрий Воскресенский.

"Это естественный пункт. У нас сегодня имеется проблема пенсионной системы. Начисление пенсий сегодня имеет уравнительный характер. Данная корректировка является преддверием трансформации пенсионной системы, когда пенсии станут более дифференцированными. И эти различия должны строиться на справедливой основе", - заявил он.

Говоря о предложениях граждан, Воскресенский заметил, что самой популярной поправкой, которую предлагали белорусы, стало закрепление в Конституции брака как союза мужчины и женщины. "Я это связываю с негативной реакцией подавляющего большинства нашего общества в отношении навязчивого продвижения ЛГБТ-ценностей со стороны западных элит", - полагает он.  

Напомним, результаты работы Конституционной комиссии были опубликованы 16 июля организацией "Круглый стол демократических сил", руководит которой Юрий Воскресенский, входящий в состав упомянутой комиссии. Среди предложенных поправок - ограничение количества президентских сроков, изменение требований к кандидату на пост главы государства, прописывание в конституции "исторической правды о войне" и безопасного использования атомной энергии.

Итоговое заседание Конституционной комиссии должно пройти 21 июля. В начале августа проект Конституции должны представить президенту. После чего состоится "всенародное обсуждение". Предположительно в начале следующего года обновленная Конституция будет вынесена на референдум.
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