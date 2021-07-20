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"Совместно с нашими партнерами, такими как Евросоюз, Канада и Великобритания, мы продолжаем координировать инструменты экономического давления в отношении Беларуси, меры по поддержке белорусского народа и привлечению (белорусского) режима к ответственности за все его злоупотребления", - сказала Фишер, выступая в Атлантическом совете в рамках дискуссии, посвященной ситуации в Беларуси.





Отношения Беларуси со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".





ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.



