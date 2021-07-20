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Воскресенский предлагает ввести в Конституцию присягу гражданина при вручении паспорта

В новой редакции Конституции, разработанной Круглым столом демократических сил (КСДС), предлагается ввести присягу гражданина Беларуси, сообщил Смартпресс руководитель КСДС Юрий Воскресенский.

"Должно быть усиление патриотического воспитания и идеологической работы. Думаю, что можно было бы ввести присягу гражданина Беларуси при вручении ему паспорта", - сказал он.  

Кроме того, комиссия предлагает ограничивать возможности карьерного роста и социальных услуг для лиц, имеющих вредные привычки, либо стимулировать тех, кто ходит в тренажерный зал.

Кроме того, КСДС Воскресенского предлагает закрепить в Конституции право быть избранными находящимся в местах лишения свободы, но не осужденным

"Очень странно, что люди, которые не отбывают приговор, не могут участвовать в выборах. Думаю, что сами избиратели могут в этой ситуации решать, быть такому гражданину избранным или нет", - заявил Воскресенский.

Полностью интервью размещено на сайте в рубрике #интервью.

Напомним, результаты работы Конституционной комиссии были опубликованы 16 июля организацией "Круглый стол демократических сил", руководит которой Юрий Воскресенский, входящий в состав упомянутой комиссии. Среди предложенных поправок - ограничение количества президентских сроков, изменение требований к кандидату на пост главы государства, прописывание в конституции "исторической правды о войне" и безопасного использования атомной энергии. 
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