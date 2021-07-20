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Дмитриев: «ЕС не по-европейски быстро реагирует на события в Беларуси»

«Филин» обсудил с политиком и лидером «Говори правду» Андреем Дмитриевым массовые обыски и аресты по всей Беларуси, а также реакцию Евросоюза на зачистку гражданского общества.

Дмитриев: «ЕС не по-европейски быстро реагирует на события в Беларуси»
— Считаю, что Европейский союз не по-европейски быстро реагирует на события в Беларуси. С другой стороны, здесь важно не впадать в санкционную горячку, потому что решения и шаги, которые принимает ЕС, все-таки должны вызывать у белорусской власти необходимость и желание идти на уступки. В первую очередь, выпускать политзаключенных. Должна быть стратегия в отношении нашей страны, а не просто реактивное действие в ответ на политику властьимущих в Беларуси.

И ответственным за Беларусь в Евросоюзе нужно постоянно помнить, как важно объяснять свои шаги белорусскому обществу.

Собеседник полагает, что сегодня повестку предлагает само гражданское общество:

— Поэтому Западу важно его поддерживать. Я бы разделил поддержку на два направления: тем, кто уехал и тем, кто остался. И добивался бы, чтобы они пересекались. Шаги могут быть разными. Во-первых, нужно создавать альтернативы тем программам, которые действительно помогали развиваться гражданскому обществу, бизнесу и регионам.

Например, есть ряд программ по поддержке малого и среднего бизнеса, которые раньше можно было реализовывать здесь. Теперь надо разработать механизм, как белорусский бизнес может обращаться и получать помощь по ним за границей. В офисах Европейского банка реконструкции и развития, инвестиционного Банка в Варшаве, Вильнюсе и других городах.

Каждое санкционное решение должно всегда сопровождаться пакетом программы поддержки общества, молодежи и всех тех белорусов, которые хотят жить в современной цивилизованной и открытой миру стране.

Необходимы образовательные программы: во многих европейских ВУЗах есть отличное дистанционное образование с получением официального диплома, которое можно открыть для белорусов и сделать бесплатным. Нужно расширить программу Erasmus.

А что касается программы поддержки белорусов, которые уехали сегодня за рубеж, — очень поможет возможность упрощенного устройства на работу, а также поддержка, позволяющая продолжать быть активными и держать связь со своей Родиной, помогая тем, кто остался. 

Моя отдельная боль — программы для поддержки развития регионов. Они важны именно простым людям и сейчас не хватает инструментов для реализации региональных программ в новых обстоятельствах. Нельзя их просто закрыть.

Политик не связывает атаку на гражданский сектор с желанием зачистить все к 9 августа:

— Думаю, уже 25 марта было понятно, что массовых акций в Беларуси в ближайшее время ожидать не приходится. В этом смысле аппарат жестких и тотальных репрессий сделал свое дело.

А вот та политическая мясорубка, которая началась на позапрошлой неделе с ареста Татьяны Кузиной и Валерии Костюговой, а потом продолжилась обысками и арестами у журналистов, правозащитников, политиков и общественников, является подготовкой к будущему политическому сезону. Скорее всего, нас в ближайшее время ожидает конституционный референдум и, вполне возможно, сразу после него новые выборы.

Поэтому власть, используя опыт 2020 года, делает так, чтобы только подконтрольные организации могли выдвигать членов комиссий и наблюдателей, и только госСМИ могли формировать картинку.

Таким образом, обеспечивается монопольное доминирование на политическом поле для власти и тех, кто обслуживает сегодня ее интересы. Потому что в обществе они такого положения обеспечить себе не могут уже никакими мерами.

Для «Говори правду», к сожалению, это не первый опыт обысков, конфискаций и посадок. Мы прошли такое в 2010, 2011, 2012 годах. Благодаря коронавирусу  мы разработали систему дистанционной работы и сегодня продолжаем действовать, хоть офис и опечатан, счета арестованы, а техники недостаточно.

Но мир не без добрых людей: нам помогают и нас поддерживают. Важно, что несмотря на все давление последние месяцы ни один член «Говори правду» не принял решение уйти – наоборот, пришли новые. Мы также продолжаем работать над созданием «Нашей партии» и недавно провели первый онлайн-съезд по созданию оргкомитета.

Самое главное: мы видим, что люди, несмотря на страх и события в Беларуси, готовы участвовать в судьбе страны. Они ищут безопасные форматы и думают, как можно улучшать жизнь вокруг себя.

В этом и есть сила гражданского общества. Его невозможно запретить. Потому что оно построено не на приказе сверху и не вокруг какой-то организации, а на внутренней потребности личности быть гражданином, быть инициативным и принимать решения. Это можно притупить, замедлить, но невозможно искоренить, если это появилось в человеке. А в 2020 году это появилось в большинстве белорусов, — заключает Андрей Дмитриев.
gazetaby.com
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