Литовское посольство в Беларуси будет выдавать визы только в исключительных случаях
После требования правительства Беларуси о сокращении дипломатического представительства Литвы в Беларуси до минимума, с 20 июля визы в Беларуси будут выдаваться только в исключительных случаях, сообщается на сайте МИД Литвы.
Визы будут оформлять членам семей граждан стран Евросоюза, а также белорусам, обучающимся в литовских высших учебных заведениях и работающих на литовских предприятиях. Регистрация возможна через литовские визовые центры в Беларуси.
Консульская помощь гражданам Литвы, находящимся в Беларуси, по-прежнему оказывается только в посольстве Литвы в Минске, пишет smartpress.by
Напомним, 6 июля МИД Беларуси заявил, что диппредставительство Литвы в стране будет сокращено до минимума - одного сотрудника консульской службы, а также трех сотрудников административно-технического персонала. Литва пошла на симметричный шаг. Позже визовые центры Литвы и Эстонии приостановили прием документов на визы.
21:14 20/07/2021
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