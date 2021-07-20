Глава представительства ЕС в Беларуси: Санкции обратимы

«…санкции ЕС обратимы. Если мы увидим значимые демократические изменения в Беларуси, освобождение всех политзаключенных, прекращение всех нарушений прав человека и подлинный диалог с демократической оппозицией и гражданским обществом, то мы готовы их отменить», - сказал Шубель в интервью DW.





Он уточнил, что целью действующих ограничительных мер является «прекращение дальнейшего насилия со стороны режима в Беларуси, освобождение всех незаконно задержанных, в том числе политических заключенных, тщательное расследование всех нарушений и злоупотреблений, а также мирный, устойчивый и демократический выход из нынешнего кризиса».



