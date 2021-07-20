Речь идет об экстренных случаях, когда авиаперевозчик или эксплуатант воздушных судов могут платить Белаэронавигации за обслуживание воздушного движения. В течении 14 дней после оплаты об этом нужно подробно сообщить в Министерство финансов Великобритании, предоставить доказательства.

Лицензия вступила в силу 19 июля 2021 года и действует бессрочно до ее отмены.

Напомним, с 21 июня 2021 года Великобритания включила Белаэронавигацию в свой список санкций. В связи с этим сделки с ней запрещены кроме как на основании лицензий OFSI, пишет blizko.by



