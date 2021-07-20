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Великобритания ослабила санкции против белорусских властей. Но есть нюанс

Служба по применению финансовых санкций Великобритании (OFSI) опубликовала генеральную лицензию (постановление), в которой разрешили платить Белаэронавигации.

Речь идет об экстренных случаях, когда авиаперевозчик или эксплуатант воздушных судов могут платить Белаэронавигации за обслуживание воздушного движения. В течении 14 дней после оплаты об этом нужно подробно сообщить в Министерство финансов Великобритании, предоставить доказательства.
 
Лицензия вступила в силу 19 июля 2021 года и действует бессрочно до ее отмены.
 
Напомним, с 21 июня 2021 года Великобритания включила Белаэронавигацию в свой список санкций. В связи с этим сделки с ней запрещены кроме как на основании лицензий OFSI, пишет blizko.by
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