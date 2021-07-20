Россия перебросила танки к границе с Афганистаном

Танкисты с 201-й военной базы в Таджикистане совершили 200-километровый марш с полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон «Харб-Майдон», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Российские танковые части примут участие в совместных с Таджикистаном и Узекистаном учениях, которые назначены на 5-10 августа.





Отработав в ходе марша боевую охрану колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника», танковые экипажи занялись инженерным оборудованием позиций и укрытий для боевых машин.





В настоящее время военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.





Цель учений - отработать «подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства», сообщил в понедельник командующий войсками ЦВО Александр Лапин.





Помимо подразделений 201-й военной базы будут задействованы войска радиационной, химической и биологической защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы, пишет «Коммерсант». Переброска танков состоялась после того, как в Дохе провалились мирные переговоры между талибами и представителями афганского правительства.





Две делегации не смогли договориться о кратковременном прекращении огня на время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) и освобождении пленных.





Талибы, контролирующие, по собственным утверждениям, 85% территории Афганистана, наращивают темпы наступления, сообщил CNN источник в разведке США.





По его словам, американские военные опасаются, что талибы могут перекрыть каналы поставок импорта афганскому правительству, после чего его контроль над страной будет утрачен практически полностью.





Выйдя с границе с Таджикистаном в конце июня и взяв под контроль важнейшие КПП на реке Пянж, к середине июня талибы подошли к пакистанской границе, захватив пограничный переход «Спин-Болдак».





8 июля делегация «Талибан» прибыла на переговоры в Москву, где, по собственным данным, просила российских дипломатов стать адвокатами снятия санкций.





«Мы просили их об исключении из санкционного списка (СБ ООН)», - сообщил РИА Новости представитель политофиса движения в Дохе Сухейль Шахин.





Российская сторона при этом вновь подтвердила неприемлемость восстановления исламского эмирата в Афганистане, рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.





«И они согласились: "да, мы, конечно, предпочитаем исламский эмират, но мы готовы вести переговоры и обсуждать с широким афганским представительством, включая представителей нынешней кабульской администрации», - сказал Кабулов.