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Россия перебросила танки к границе с Афганистаном

Россия перебросила танки к границе с Афганистаном, где продолжает наступление запрещенное в России и признанное террористическим СовБезом ООН движение «Талибан».

Танкисты с 201-й военной базы в Таджикистане совершили 200-километровый марш с полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон «Харб-Майдон», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Российские танковые части примут участие в совместных с Таджикистаном и Узекистаном учениях, которые назначены на 5-10 августа.

Отработав в ходе марша боевую охрану колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации «противника», танковые экипажи занялись инженерным оборудованием позиций и укрытий для боевых машин.

В настоящее время военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.

Цель учений - отработать «подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства», сообщил в понедельник командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Помимо подразделений 201-й военной базы будут задействованы войска радиационной, химической и биологической защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы, пишет «Коммерсант». Переброска танков состоялась после того, как в Дохе провалились мирные переговоры между талибами и представителями афганского правительства.

Две делегации не смогли договориться о кратковременном прекращении огня на время мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам) и освобождении пленных.

Талибы, контролирующие, по собственным утверждениям, 85% территории Афганистана, наращивают темпы наступления, сообщил CNN источник в разведке США.

По его словам, американские военные опасаются, что талибы могут перекрыть каналы поставок импорта афганскому правительству, после чего его контроль над страной будет утрачен практически полностью.

Выйдя с границе с Таджикистаном в конце июня и взяв под контроль важнейшие КПП на реке Пянж, к середине июня талибы подошли к пакистанской границе, захватив пограничный переход «Спин-Болдак».

8 июля делегация «Талибан» прибыла на переговоры в Москву, где, по собственным данным, просила российских дипломатов стать адвокатами снятия санкций.

«Мы просили их об исключении из санкционного списка (СБ ООН)», - сообщил РИА Новости представитель политофиса движения в Дохе Сухейль Шахин.

Российская сторона при этом вновь подтвердила неприемлемость восстановления исламского эмирата в Афганистане, рассказал спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

«И они согласились: "да, мы, конечно, предпочитаем исламский эмират, но мы готовы вести переговоры и обсуждать с широким афганским представительством, включая представителей нынешней кабульской администрации», - сказал Кабулов.
Источник: finanz.ru
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