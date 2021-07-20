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Без золотых унитазов ну никак: опубликовано видео дома арестованного за взятки начальника ГИБДД Ставрополья (РФ)

На Ставрополье (Россия) силовики задержали начальника местного управления ГИБДД Алексея Сафонова, подозреваемого в коррупции.

Спецоперация проводилась ГУСБ МВД и ГУ МВД по СКФО при силовой поддержке Росгвардии: в итоге с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с Сафоновым - более 35 сотрудников. 

— Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и т.п. 

По сути, на Ставрополье - действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от блатных номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком, сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Источники РИА Новости и ТАСС подтвердили задержание силовика.
Источник: sobesednik.ru
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