+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Журналистов Свабоды Груздиловича и Дащинского задержали на 10 суток

Сотрудник Минского изолятора на Окрестина сообщил родным, что журналисты Свабоды Олег Груздилович и Алесь Дащинский, которых в прошлом году лишили аккредитации МИД, задержаны до 10 дней.


Информации о заключенной Инне Студзинской нет.

Дело ведет управление Следственного комитета по Минску. Адвокатов по-прежнему никто никуда не вызывал и ничего не сообщал, хотя они прислали сообщения о защите.

Журналистов Олега Груздиловича, Инну Студзинскую, Алеся Дащинского, которые много лет работали на Радио Свобода, задержали 16 июля. В их квартирах провели обыски. Родственникам и коллегам до сих пор неизвестно, в чем обвиняются журналисты.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]