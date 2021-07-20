+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Политолог: США не хотят идти на конфронтацию с Россией из-за Беларуси

Павел Усов считает, что встреча Тихановской с госсекретарем США стала моральной компенсацией за встречу Помпео с Лукашенко.


"Видимо, США не желают идти на прямую конфронтацию с Россией и ввязаться в решающую борьбу за Беларусь. Это связано прежде всего с тем, что у Вашингтона нет инструментов для сдерживания российского влияния и реализации политических изменений в Беларуси. Также вероятно нет веры (уверенности) в том, что Тихановская в ближайшем будущем станет ресурсом, который подтолкнет авторитарную систему к скорому распаду.

Этим можно объяснить то, что в Белом Доме посчитали преждевременным инвестировать в лидерство Тихановской личной встречей с президентом Байденом. Америка готова к тому, что политический кризис в нашей стране заморозится на неопределенное время и его итог совершенно непредсказуем.

В свою очередь встреча с Блинкином, своего рода, моральная компенсация за встречу Помпео с Лукашенко и полный провал американской политики «дружбы с диктатором»", — считает политолог. 
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов. Санкции работают.
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]