Госсекретарь США Энтони Блинкен и Светлана Тихановская





По его словам, «госпожа Тихановская говорит устами Госдепартамента США». Но сейчас, заявил он, «засаленные шарповские методички, они уже уйдут в утиль», а на смену им «будут разрабатываться другие методички в рамках продолжения этой всей кампании», пишет telegraf.by





В частности, Сергей Сивец ожидает усиления санкционного давления на белорусские власти.





«Мы, конечно, должны этому противостоять, в том числе и с точки зрения права. Сегодня уже есть статья 361 УК – призыв к совершению действий, которое наносит ущерб национальной безопасности. Но это формальная статья. Она не устанавливает существенный вред для государства – это формальный состав. Санкции – до семи лет. Однозначно ее надо менять, даже в рамках инициативы, которую «Круглый стол» выдвинул. Но я бы хотел обратить ваше внимание. Экстремизм – это плохо. Терроризм – это вообще за гранью. Но того инструментария, который уже есть сегодня, нам вполне хватит, чтобы с этими явлениями справиться. И мы справимся, у нас небольшая страна, мы их уже фактически всех знаем», — заявил он.





«Все государственные структуры»

Однако, по его словам, «глобальные вызовы, угрозы, которые сегодня люди получают в Белом доме и о которых мы пока не знаем, но с которыми наверняка столкнемся, требуют более широкого и масштабного правового реагирования через новую редакцию Концепции национальной безопасности, разработку базового закона о безопасности, где четко будет прописан весь функционал, начиная от Президента и заканчивая местными органами управления и самоуправления».





Сивец подчеркнул, что борьбой с этим должны будут заниматься не только правоохранители, «а все государственные структуры».









На встрече Светлана Тихановская призвала США принять пакет экстренной помощи для белорусских независимых СМИ, поддержать гражданское общество. Также, по ее словам, необходимо дать сигнал России, что «Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси, тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона».





Кроме того, считает она, Вашингтону стоит усилить экономическое давление на официальный Минск и синхронизировать действия с ЕС, Великобританией и Канадой.