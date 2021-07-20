Лукашенко выставил дипломатам ультиматум

"Министр меня постоянно при назначении (я его приглашаю) убеждает, что здесь работают лучшие. У меня тогда возникает вопрос: так неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря?





Очевидно одно: так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, страной, президентом, лицом которого вы являетесь там и который вас туда направляет. Или такие кадры стране не нужны. Уж извините за откровенность", - цитирует Лукашенко БелТА







