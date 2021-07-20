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Лукашенко выставил дипломатам ультиматум

Снова ставит знак равенства между собой и страной и требует "присяги на верность"

"Министр меня постоянно при назначении (я его приглашаю) убеждает, что здесь работают лучшие. У меня тогда возникает вопрос: так неужели решили отсидеться некоторые, подождать, пока утихнет буря? 

Очевидно одно: так дело дальше не пойдет. Или вы с народом, страной, президентом, лицом которого вы являетесь там и который вас туда направляет. Или такие кадры стране не нужны. Уж извините за откровенность", - цитирует Лукашенко БелТА
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