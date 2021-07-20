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Литва ответила Лукашенко и пригрозила новыми санкциями

Заявления Лукашенко о якобы помощи Литве в борьбе с мигрантами - это шантаж, сказал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис

"Это не помощь, это шантаж. Ответ простой – если Минск не остановится и продолжит доставлять мигрантов, Литва предложит новые санкции", – передала слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите. 

В Литве действуют преступные группировки, которые и занимаются переправкой нелегальных мигрантов. Беларусь готова оказать помощь в борьбе с ними, но "не бесплатно". Об этом заявил Александр Лукашенко в интервью телеканалу Sky News Arabia, сообщает Tut.by/zerkalo.io. 

Отрывок опубликовал телеграм-канал «Пул Первого». 

— Если они хотят скрыть истину, литовцы, поляки, немцы или французы, можно упрекать Беларусь в том, что мы причастны к этой миграции. Если они хотят по-настоящему бороться с этой нелегальной миграцией и ввести ее в нормальное русло, то пусть начинают с себя. 

Мы группировки людей преступного характера в Литве видим. А почему они этого не видят? Как только они ликвидируют в Литве группировки эти, которые привозят в Литву нелегальных мигрантов, нелегальная миграция в Литву будет ниже, чем в прошлом году, единицы будут, — заявил Лукашенко в ответ на вопрос о том, причастна ли Беларусь к росту нелегальной миграции в Европу. 

По его словам, Беларусь готова оказать помощь в этой борьбе, "но не безвозмездно". 

— И еще один аргумент: они ввели против нас санкции, они пошли на удушение моего народа. Я — президент этого народа, я должен, оценивая ситуацию, предпринимать определенные действия, чтобы народ не удушили, чтобы страну не уничтожили. 

Предпринимая против белорусского народа определенные деяния, они хотят, чтобы мы их защищали в этой ситуации? Слушайте, по меньшей мере, это странно. 

Лукашенко добавил, что работа на границе стоит огромных денег. 

— Если вы хотите, чтобы мы вам помогали, вы не набрасывайте нам на шею петлю, — подытожил он. 

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские должностные лица задержали более 2000 мигрантов – в 26 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки. 

В Литве подозревают, что выросшие потоки мигрантов являются организованной белорусским режимом акцией против Литвы. Напряжение между Минском и Вильнюсом выросло в прошлом году после спорных президентских выборов.
Источник: delfi.lt
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