Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов сообщил , что горисполком прислал ему постановление о ликвидации юридического лица, которому принадлежат его интернет-проекты – учреждения «Центр регионального развития ГДФ».





По словам Кузнецова, организация действовала с 2013 года, там было два десятка только штатных рабочих мест, все налоги платились исправно и вся деятельность была исключительно уставной. В постановлении исполкома, пишет он, конкретно не указано ни одного основания.





Также Кузнецов сообщает, что налоговая насчитала ему как физлицу доплатить 40 000 рублей подоходного налога. «Если коротко, по версии инспекции я должен заплатить эти налоги за те деньги, которыми сам пополнял свои же карточки – что ни при какой трактовке не является получением дохода, а является лишь, условно говоря, перекладыванием денег из одного кармана в другой», пишет Петр Кузнецов.





Кроме того, он прояснил, почему не открывается сайт «Сильных новостей» — «Если я все правильно понял из объяснений технической группы, дело в том, что в наш программный код кто-то сумел проникнуть и оставил там множество ошибок, которые найти и исправить можно лишь вручную».





Но, несмотря на это, Кузнецов пишет, что редакция находится «в работоспособном состоянии, вы по-прежнему можете читать нас во всех основных соцсетях».





По словам Кузнецова, организация действовала с 2013 года, там было два десятка только штатных рабочих мест, все налоги платились исправно и вся деятельность была исключительно уставной. В постановлении исполкома, пишет он, конкретно не указано ни одного основания.





Также Кузнецов сообщает, что налоговая насчитала ему как физлицу доплатить 40 000 рублей подоходного налога. «Если коротко, по версии инспекции я должен заплатить эти налоги за те деньги, которыми сам пополнял свои же карточки – что ни при какой трактовке не является получением дохода, а является лишь, условно говоря, перекладыванием денег из одного кармана в другой», пишет Петр Кузнецов.





Кроме того, он прояснил, почему не открывается сайт «Сильных новостей»:





«Если я все правильно понял из объяснений технической группы, дело в том, что в наш программный код кто-то сумел проникнуть и оставил там множество ошибок, которые найти и исправить можно лишь вручную». Но, несмотря на это, Кузнецов пишет, что редакция находится «в работоспособном состоянии, вы по-прежнему можете читать нас во всех основных соцсетях», цитирует Кузнецова tutby_official



