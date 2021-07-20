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Гомельский горисполком ликвидирует юрлицо - собственника интернет-проекта "Сильные новости"

Гомельский горисполком ликвидирует юрлицо - собственника интернет-проекта «Сильные новости», сообщил основатель ресурса Пётр Кузнецов, получив соответствующее постановление.

Гомельский горисполком ликвидирует юрлицо - собственника интернет-проекта "Сильные новости"
Основатель «Сильных новостей» Петр Кузнецов сообщил, что горисполком прислал ему постановление о ликвидации юридического лица, которому принадлежат его интернет-проекты – учреждения «Центр регионального развития ГДФ». 

По словам Кузнецова, организация действовала с 2013 года, там было два десятка только штатных рабочих мест, все налоги платились исправно и вся деятельность была исключительно уставной. В постановлении исполкома, пишет он, конкретно не указано ни одного основания.

Также Кузнецов сообщает, что налоговая насчитала ему как физлицу доплатить 40 000 рублей подоходного налога. «Если коротко, по версии инспекции я должен заплатить эти налоги за те деньги, которыми сам пополнял свои же карточки – что ни при какой трактовке не является получением дохода, а является лишь, условно говоря, перекладыванием денег из одного кармана в другой», пишет Петр Кузнецов.

Кроме того, он прояснил, почему не открывается сайт «Сильных новостей» — «Если я все правильно понял из объяснений технической группы, дело в том, что в наш программный код кто-то сумел проникнуть и оставил там множество ошибок, которые найти и исправить можно лишь вручную». 

Но, несмотря на это, Кузнецов пишет, что редакция находится «в работоспособном состоянии, вы по-прежнему можете читать нас во всех основных соцсетях». 

По словам Кузнецова, организация действовала с 2013 года, там было два десятка только штатных рабочих мест, все налоги платились исправно и вся деятельность была исключительно уставной. В постановлении исполкома, пишет он, конкретно не указано ни одного основания.

Также Кузнецов сообщает, что налоговая насчитала ему как физлицу доплатить 40 000 рублей подоходного налога. «Если коротко, по версии инспекции я должен заплатить эти налоги за те деньги, которыми сам пополнял свои же карточки – что ни при какой трактовке не является получением дохода, а является лишь, условно говоря, перекладыванием денег из одного кармана в другой», пишет Петр Кузнецов.

Кроме того, он прояснил, почему не открывается сайт «Сильных новостей»:

«Если я все правильно понял из объяснений технической группы, дело в том, что в наш программный код кто-то сумел проникнуть и оставил там множество ошибок, которые найти и исправить можно лишь вручную». Но, несмотря на это, Кузнецов пишет, что редакция находится «в работоспособном состоянии, вы по-прежнему можете читать нас во всех основных соцсетях», цитирует Кузнецова tutby_official
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