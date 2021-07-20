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Костусев остается в СИЗО КГБ - несмотря на подозрения на онкологию

Следствие отказалось изменить меру содержания в отношении лидера Партии БНФ.


Недавно его перевели в тюремную больницу в СИЗО на Володарского, поскольку были проблемы с сердцем. Впоследствии выяснилось, что у него подозрение на онкологию. 

По словам адвоката, Григорий Костусев чувствует себя плохо. Однако по-прежнему находится в СИЗО КГБ, куда его вернули после Володарки, пишет @nashaniva
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