+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Запрет полетов TUT.by Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

«Вопрос, ждет ли нас обнуление, остается открытым». Адвокат – о изменениях в Конституцию

Свое мнение о представленном недавно проекте Конституции опубликовал в Instagram адвокат Илья Салей. По его словам, новый основной документ не решит проблемы, из-за которых была нужна конституционная реформа.




«Вопрос, ждет ли нас обнуление, остается открытым». Адвокат – о изменениях в Конституцию

 «Предложенные изменения в большинстве своем, на мой взгляд, к сожалению, носят формальный характер и не решают те проблемы, в связи с которыми и возникла необходимость в поправках: президент остается единственным реальным источником власти с объемнейшими полномочиями, партийное строительство и, как следствие, парламент не приобретают реального политического веса, а вопрос избирательной системы не затронут вовсе, — написал Салей. — Из основного:

1. Безусловно положительными являются предложенные изменения, ограничивающие полномочия президента по изданию актов, превосходящих по своей силе закон, а также число сроков, на которое одно лицо может избираться президентом.

При этом вопрос, ждет ли нас „обнуление“, остается открытым.

2. Спорным, на мой взгляд, является предложенное положение о том, что права избираться на должность президента лишатся граждане Беларуси, которые когда-либо имели гражданство или даже разрешение на постоянное проживание в иностранном государстве.

Цель такого предложения очевидна, но неоднозначна: на мой взгляд, таким образом мы разделяем граждан на, скажем, «полных» и «неполных» и лишаемся значительного числа высококвалифицированных кандидатов.

3. Предложенные изменения ожидаемо закрепляют статус Всебелорусского народного собрания как «высшего представительного органа народовластия», уполномоченного среди прочего в случае необходимости решать вопрос о легитимности прошедших выборов, нивелируя тем самым роль Верховного суда Беларуси. Импичмент президенту сможет объявлять также только ВНС — у Парламента таких полномочий не будет.

4. В идеологическом аспекте проект предложенных изменений конституционно закрепляет термин «Великая Отечественная война», введенный в Советском союзе для обозначения периода Второй мировой войны 1941−1945 гг. после нарушения Третьим рейхом пакта Молотова-Риббентропа и до подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии.

Других упоминаний об истории, конституционализме и государственности Беларуси проектом изменений не предусмотрено».
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
З нагоды дня 3 ліпеня 2021г.
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ ГИБРИДНОГО АНШЛЮСА
Игорь Драко
Ура, санкции! Так победим
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Анатолий Санотенко
Про экстремистов (рапорт)
Михаил Пастухов
НЕЗАКОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля. Письмо от Президента МО ...


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]