











«Вопрос, ждет ли нас обнуление, остается открытым». Адвокат – о изменениях в Конституцию





«Предложенные изменения в большинстве своем, на мой взгляд, к сожалению, носят формальный характер и не решают те проблемы, в связи с которыми и возникла необходимость в поправках: президент остается единственным реальным источником власти с объемнейшими полномочиями, партийное строительство и, как следствие, парламент не приобретают реального политического веса, а вопрос избирательной системы не затронут вовсе, — написал Салей. — Из основного:





1. Безусловно положительными являются предложенные изменения, ограничивающие полномочия президента по изданию актов, превосходящих по своей силе закон, а также число сроков, на которое одно лицо может избираться президентом.





При этом вопрос, ждет ли нас „обнуление“, остается открытым.





2. Спорным, на мой взгляд, является предложенное положение о том, что права избираться на должность президента лишатся граждане Беларуси, которые когда-либо имели гражданство или даже разрешение на постоянное проживание в иностранном государстве.





Цель такого предложения очевидна, но неоднозначна: на мой взгляд, таким образом мы разделяем граждан на, скажем, «полных» и «неполных» и лишаемся значительного числа высококвалифицированных кандидатов.





3. Предложенные изменения ожидаемо закрепляют статус Всебелорусского народного собрания как «высшего представительного органа народовластия», уполномоченного среди прочего в случае необходимости решать вопрос о легитимности прошедших выборов, нивелируя тем самым роль Верховного суда Беларуси. Импичмент президенту сможет объявлять также только ВНС — у Парламента таких полномочий не будет.





4. В идеологическом аспекте проект предложенных изменений конституционно закрепляет термин «Великая Отечественная война», введенный в Советском союзе для обозначения периода Второй мировой войны 1941−1945 гг. после нарушения Третьим рейхом пакта Молотова-Риббентропа и до подписания акта о безоговорочной капитуляции Германии.





Других упоминаний об истории, конституционализме и государственности Беларуси проектом изменений не предусмотрено».