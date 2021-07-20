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Политтехнологии: В Петербурге на выборы по одному округу идут три Бориса Вишневских

В Санкт-Петербурге на выборы в Госдуму и в местное Законодательное собрание по одному избирательному округу баллотируются сразу три кандидата с одинаковыми именем и фамилией – Борис Вишневский.




Один из них – глава фракции партии "Яблоко" в Законодательном собрании и известный в городе правозащитник. Два других кандидата, как сообщает "Новая газета", сменили имя и фамилию специально перед избирательной кампанией.

Известно, что первый из них баллотируется от партии "Зелёные", место его рождения – деревня Пономарёво Вологодской области, в которой, согласно данным последней переписи населения, проживает семь человек. До смены имени и фамилии он был Виктором Быковым и работал секретарём в одном из отделений партии "Единая Россия", а также руководил муниципалитетом "Коломна" и избирательной комиссией Адмиралтейского округа Санкт-Петербурга.

Ещё один Вишневский, по данным "Новой газеты", родом из Торжка и работает главой отдела продаж в компании "Европроект групп". Его настоящие имя и фамилия – Алексей Шмелёв.
Свобода
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