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В Перу бывшего сельского учителя объявили президентом

Педро Кастильо завоевал поддержку беднейших слоев населения своими обещаниями социальных реформ и справедливого распределения богатств Перу.



В Перу избирком официально провозгласил представителя леворадикальной партии Свободное Перу Педро Кастильо победителем президентских выборов, которые состоялись 6 июня.

Комиссия утвердила результат, согласно которому Кастильо поддержали 50,12% избирателей. Бывший сельский учитель своими популистскими обещаниями социальных реформ и справедливого распределения богатств страны завоевал поддержку беднейших слоев населения.

За него проголосовали 8,8 млн человек. Представительница правопопулистской партии Народная сила, дочь экс-президента Альберто Фухимори, осужденного на 25 лет за организацию "эскадронов смерти" и коррупцию, – продолжательница его политики Кейко Фухимори – отстала от лидера примерно на 44 тыс. голосов, набрав около 49,9%. Ее попытки обжаловать результаты выборов успеха не принесли.

В своей предвыборной программе Педро Кастильо сначала обещал "смешанную экономику", национализацию и борьбу с монополиями, однако затем от национализации отказался. Новый президент обещает увеличить ассигнования на здравоохранение и образование, налоги на сверхприбыль, обеспечить всеобщий доступ в интернет, возвратить смертную казнь, упразднить конституционный суд и установить контроль над СМИ.

Аналитики отмечают его политическую неопытность на фоне того, что новому президенту придется столкнуться с целым спектром серьезнейших проблем, среди которых усиление политической поляризации, тяжелейший экономический кризис (усугубленный частой сменой президентов и пандемией COVID-19) и небывалый рост коррупции.

Напомним, 9 ноября 2020 года Конгресс Перу за взяточничество объявил импичмент президенту Мартину Вискарру. Государство возглавил Мануэль Мерино, однако через несколько дней после прихода к власти он подал в отставку из-за гибели двух человек во время разгона протестов против правительства. После чего Конгресс Перу назначил нового, третьего за неделю, руководителя страны. Им стал 76-летний Франсиско Сагасти, который управлял страной до президентских выборов.
DW
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