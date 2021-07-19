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Экс-дипломат Лещеня: амнистия политзаключённых может произойти 17 сентября

Репрессии в Беларуси могут продлиться до тех пор, пока власть не объявит об амнистии политзаключённых. А произойти это может 17 сентября. Такую мысль в эфире Еврорадио озвучил бывший посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

Экс-дипломат Лещеня: амнистия политзаключённых может произойти 17 сентября
Игорь Лещеня / БЕЛТА
“Наверное, это всё будет до той стадии, когда по каким-то моментам власть не начнёт играть в некие самостоятельные решения, которые будут адресованы и тем, кто западней Бреста. Я думаю, что неспроста эта затянувшаяся сага с письмами Воскресенского: вот-вот сейчас будет амнистия. Мы поняли, что 3 июля её не будет. А вот на 17 сентября, на новый День единства, очень даже может быть. Вот если такой шаг будет, то святая обязанность МИДа — продать его как некую уступку. И если продажа будет, то продавать её нужно в условиях, когда зачистка закончилась совсем”, —- рассуждает Лещеня. 

Напомним, что в течение последних двух недель по всей стране прокатилась волна обысков в офисах независимых СМИ и негосударственных организаций, были задержаны десятки человек. Работа некоторых редакций и НГО фактически была парализована.  
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