“Наверное, это всё будет до той стадии, когда по каким-то моментам власть не начнёт играть в некие самостоятельные решения, которые будут адресованы и тем, кто западней Бреста. Я думаю, что неспроста эта затянувшаяся сага с письмами Воскресенского: вот-вот сейчас будет амнистия. Мы поняли, что 3 июля её не будет. А вот на 17 сентября, на новый День единства, очень даже может быть. Вот если такой шаг будет, то святая обязанность МИДа — продать его как некую уступку. И если продажа будет, то продавать её нужно в условиях, когда зачистка закончилась совсем”, —- рассуждает Лещеня.





Напомним, что в течение последних двух недель по всей стране прокатилась волна обысков в офисах независимых СМИ и негосударственных организаций, были задержаны десятки человек. Работа некоторых редакций и НГО фактически была парализована.



