Дождь записал интересный разговор с руководителем «Круглого стола демократических сил» Юрием Воскресенским, бывшим узником СИЗО КГБ.





Конституционная комиссия, членом которой является в том числе и Воскресенский, до 1 августа должна предоставить Лукашенко проект поправок.

Но разговор получился гораздо шире: и о новой Конституции, о ежедневных репрессиях и диалоге в Беларуси.





- 21 июля будет итоговое заседание Конституционной комиссии, которая презентует итоговые поправки в Конституцию, которые «могут полностью изменить политический баланс».

Что же такого революционного заложено в новой Конституции?





- Снова возвращаются два срока: никто не сможет быть президентом более двух сроков.

Вводится институт уполномоченного по правам человека – очень важный институт в защите прав и свобод, в том числе и заключенных.

Третий момент: вводится новый конституционный орган, представительный орган белорусского народа 0 Всебелорусское народное собрание. Президент Лукашенко, с учетом его огромного опыта, личных связей, мог стать председателем президиума и дальше помогать нашей стране развиваться.





- В случае, когда он уйдет в отставку? – уточняет ведущая Дождя.





- В случае, когда он закончит исполнение своей президентской каденции его могут попросить, если его попросят народ, избиратели, по казахскому сценарию он может возглавить такой президиум. Если, конечно, захочет.

Ведущий Дождя задал самый главный вопрос: обнуляет ли все президентские сроки новая Конституция? То есть, Лукашенко, уже 27 лет правящий Беларусью, сможет ли баллотироваться на новые два срока?





- Обнуления не будет, это говорил несколько раз президент абсолютно публично. Обнуления не будет, но многие считают, что, к сожалению… Потому что такого президента надо еще поискать, с точки зрения простого человека…





Юрий Воскресенский не стал разворачивать ответ и вернулся к «революционным изменениям».





- Вводится также защита исторической памяти по примеру Российской Федерации, героической победы в Великой Отечественной войне. И очень важный момент: в Конституции хотят закрепить тезисы: мы отказываемся от безъядерного статуса и пишем, что стремимся к развитию мирного атома. И второй момент: если раньше государство стремилось к нейтральному статусу, сейчас мы тоже стремимся к нейтралитету, но делаем акцент ан участии в органах коллективной безопасности, в организациях как ОДКБ.





Конституционная реформа предполагает участие в разработке новой Конституции и оппонентов Александра Лукашенко. Происходящее сегодня в Беларуси можно ли назвать диалогом? – ведущая Мария Борзунова не отставала от своего собеседника.





- Министр иностранных дел Макей говорил, что если санкционное давление не остановится, то гражданского общества в Беларуси просто перестанет существовать.





- Пытаясь отомстить Западу, РБ мстит своим гражданам, - уточнила Мария Борзунова.





И что же ответил Воскресенский?





- Не совсем корректно делать акцент на этом. Дело в том, что все эти граждане фактически иностранные агенты. Если мы сейчас посмотрим документы, которые у них изъяли, некоторые из них, как журналисты Радыё Свабода, получали по 20-22 тысячи долларов в месяц. Это конкретные иноагенты. Поэтому власть рассматривает так: раз вы хотите войны. Значит, мы должны зачистить пятую колонну. Вот и все.





- Но их обвиняют не в этом, их не обвиняют в том, что они иноагенты. В Беларуси вообще нет такой статьи на данный момент, это обсуждается в том числе. Но все-таки обвиняют их не в этом.





- Их обвиняют в том, что они отстаивают интерес не белорусского государства, а западных государств. С точки зрения власти и с точки зрения нормального обывателя надо прежде всего отстаивать интересы страны, которой ты живешь. Поэтому нам такое гражданское общество, значит, не нужно, если они отстаивают интересы западных стран.





Ведущие Дождя призвали все-таки определиться: задержанные - это иноагенты, это мошенники, террористы? Тихон Дзядко вспомнил, что КСДС занимает офис Виктора Бабарико.





- Когда год назад поправки принимали в России, то здесь делали вид, что они принимаются для чего-то, здесь пытались скрыть тот факт, что основная задумка этих поправок – это пожизненная возможность для Владимира Путина оставаться у власти. А вы даже этого не скрываете, говорите, по казахскому варианту Лукашенко пересядет из одного кресла в другое. А второй мир («два мира – два Шапиро») заключается в том, что по абсолютному беспределу в Беларуси каждый день продолжаются политические репрессии. В как образованный умный человек не можете, человек, который в том числе прошел через СИЗО КГБ, можете объяснить вообще: что это за игра такая, в чем ее смысл? Зачем принимать эти поправки, если они ничего не правят? – недоуменно спросил Тимон Дзядко.





- По поводу диалога: наша организация направила 30 писем на 30 круглых столов, у нас все зафиксировано в электронной почте. Ни один из оппозиционных деятелей ни на одно из 30 писем не удосужился ответить, - издалека начал Юрий Воскресенский. - Помните октябрь 93-го года? Там были сотни погибших. Но часть оппозиции (Виктор Анпилов, Альберт Макашов) сказали: не забудем, не простим, а часть оппозиции (Зюганов, Жириновский) начали сотрудничать с властью. Теперь посмотрите где Зюганов и Жириновский, а где другая часть оппозиции. Я обращаю внимание: в 93 году у вас жертв было в сотни раз больше, чем случилось у нас. Аналогию привожу для того, что на этом этапе очень важно сотрудничать с властью, и с учетом того, что в стране есть определенное гражданское противостояние, надо занимать не жесткую позицию, а попытаться понять вторую сторону.





- Либо ты сотрудничаешь с властью, либо ты сидишь в СИЗО? – уточнила журналистка.





- Если угодно - в том числе так на данном историческом этапе. Но я бы сказал по-другому: либо ты сотрудничаешь с властью и помогаешь преодолеть ради будущего страны гражданский кризис, либо ты становишься маргиналом, как у вас стали маргиналами те силы, которые кричали: не забудем, не простим.



