В Беларуси задержали офицеров, призвавших коллег выступить против насилия

В Беларуси задержали офицеров, которые в 2020-м призвали коллег выступить против насилия силовиков. В СИЗО КГБ оказались подполковник запаса Сергей Шпак и майор запаса Андрей Дичко (или Дечка).