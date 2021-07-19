Впервые женщина: Грибаускайте может стать генсеком НАТО - Politico

Новым генсеком НАТО через год может стать экс-президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, экс-президент Литвы Даля Грибаускайте или президент Эстонии Керсти Кальюлайд, мандат которой истекает уже в августе, сообщает Politico.



По данным источников издания, обсуждается, что впервые в истории НАТО ее генсеком должна стать женщина.





В то же время в штаб-квартире полагают, что в условиях продолжающегося противостояния с Россией пост должен занять политик из Восточной Европы — в качестве «важного сигнала» для Москвы.





Полномочия бывшего норвежского премьера Столтенберга на посту генсека НАТО истекают 30 сентября 2022 года