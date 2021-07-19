Предыдущий раз его задерживали на 10 суток по ст. 342, меру содержания не избирали, обвинение не предъявляли, но и не освободили.





На этот раз Егора Мартиновича подозревают в "нанесении имущественного вреда без признаков разворовывания" (ч. 2 ст.). 216 УК, карается" химией " или колонией на срок до 5 лет). Кому нанесен ущерб, родственники не знают.





По такой же статье в изоляторе сейчас держат и руководителя отдела рекламы и маркетинга Андрея Скурко, сообщают его родственники. Также за решеткой находится главный редактор» нашей истории " Андрей Дынько. Одиннадцатый день нашенивцы находятся в невыносимых условиях в изоляторе на Окрестина. Правозащитники признали их политзаключенными.