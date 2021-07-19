



В редакцию негосударственной "Рэгіянальнай газеты" в Молодечно пришли силовики, сообщает БАЖ.





Сотрудницы издания Зоя Хруцкая и Анастасия Уткина не выходят на связь. Свидетели сообщают, что в редакции люди в штатском.





Также утром силовики приходили к главному редактору Александру Манцевичу домой. Его вместе с женой увезли на допрос.