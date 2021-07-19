Силовики пришли в редакцию "Рэгіянальнай газеты" в Молодечно
Силовики пришли в редакцию негосударственной "Рэгіянальнай газеты" в Молодечно.
В редакцию негосударственной "Рэгіянальнай газеты" в Молодечно пришли силовики, сообщает БАЖ.
Сотрудницы издания Зоя Хруцкая и Анастасия Уткина не выходят на связь. Свидетели сообщают, что в редакции люди в штатском.
Также утром силовики приходили к главному редактору Александру Манцевичу домой. Его вместе с женой увезли на допрос.
14:15 19/07/2021
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