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Новая волна репрессий в Беларуси вызвала новую волну призывов к к более жестким санкциям

Немецко-швейцарская правозащитная организация Libereco — Partnership for Human Rights опубликовала заявление, в котором призывает европейские страны принять более жесткие меры против режима Александра Лукашенко.

"В последние недели были устранены последние критические голоса. Режим раздавил остатки белорусских независимых медиа и заключил десятки сотрудников СМИ. Власти также совершили атаки на офисы многих правозащитных организаций, провели обыски в домах и задержали многочисленных правозащитников — в том числе Алеся Беляцкого, лауреата альтернативной Нобелевской премии 2020 года”, говорится в заявлении.

Libereco напоминает, что за последний год в Беларуси были задержаны более 40 000 человек. В настоящее время по политическим мотивам по всей стране в тюрьме находятся как минимум 1 500 человек, а более 500 уже признаны политическими заключенными. Многие заключенные стали жертвами пыток, на всех них оказывали сильное психологическое давление.

В дополнение к санкциям, которые уже введены многими странами, Libereco призывает все демократические правительства принять дальнейшие меры против белорусского режима. 

В частности, правозащитники предлагают исключить белорусские банки из международной платежной системы SWIFT, запретить торговлю белорусскими государственными облигациями, выслать всех белорусских послов и отозвать всех послов из Беларуси. 

Председатель немецкой секции Libereco Марко Фибер подчеркивает:

"Европа не должна сидеть сложа руки, пока совсем близко невиновные люди ежедневно попадают за решетку. Таким образом, цена нарушения прав человека Лукашенко должна быть как можно выше для режима и не быть при этом источником страданий для граждан".
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