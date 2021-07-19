"В последние недели были устранены последние критические голоса. Режим раздавил остатки белорусских независимых медиа и заключил десятки сотрудников СМИ. Власти также совершили атаки на офисы многих правозащитных организаций, провели обыски в домах и задержали многочисленных правозащитников — в том числе Алеся Беляцкого, лауреата альтернативной Нобелевской премии 2020 года”, говорится в заявлении.





Libereco напоминает, что за последний год в Беларуси были задержаны более 40 000 человек. В настоящее время по политическим мотивам по всей стране в тюрьме находятся как минимум 1 500 человек, а более 500 уже признаны политическими заключенными. Многие заключенные стали жертвами пыток, на всех них оказывали сильное психологическое давление.





В дополнение к санкциям, которые уже введены многими странами, Libereco призывает все демократические правительства принять дальнейшие меры против белорусского режима.





В частности, правозащитники предлагают исключить белорусские банки из международной платежной системы SWIFT, запретить торговлю белорусскими государственными облигациями, выслать всех белорусских послов и отозвать всех послов из Беларуси.





Председатель немецкой секции Libereco Марко Фибер подчеркивает:





"Европа не должна сидеть сложа руки, пока совсем близко невиновные люди ежедневно попадают за решетку. Таким образом, цена нарушения прав человека Лукашенко должна быть как можно выше для режима и не быть при этом источником страданий для граждан".