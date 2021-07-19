С кем Тихановская встретится в США и что насчет Байдена?

Она анонсировала встречи на высоком уровне в Государственном департаменте США (19-го) и Белом доме (20-го), должна посетить открытие двухпартийного белорусского кокуса (собрание конгрессменов, нацеленное на одну только белорусскую тему) в Конгрессе США и встретиться с сенаторами от Демократической и Республиканской партий, а также с главой агентства международной помощи USAID.





На сегодня Тихановская анонсировала встречу с госсекретарем США (фактически – министром иностранных дел) Энтони Блинкеном, заместителем госсекретаря Викторией Нуланд и советником Госдепа Дереком Шоле.





На завтра анонсирована встреча с советником президента США Джейком Салливаном и сенаторами Менедесом, Ришем, Шейхином, Портманом и другими. Визит в Вашингтон должен продлиться до 23 июля, потом запланированы визиты в Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лос-Анжелес.





А с Байденом?

Еще в прошлом ноябре Тихановская говорила, что она приглашена на встречу с президентом США Джо Байденом. Группа конгрессменов призвала Байдена встретиться с Тихановской во время нынешнего ее визита, то же президенту США советовала редакция влиятельного издания «The Washington Post».









Валерия Карбалевича. Почему встреча с Байденом так трудно устраивается и что будет, если встреча не состоится, « Белсат » спросил аналитика





"Все познается в сравнении, - говорит он. - США это большая страна, приоритетные дела американской дипломатии велики, Беларусь там не на первом месте. Статус Тихановской неопределенный, лидер белорусской демократии, но это не государственный уровень. Если бы туда приехал заместитель министра иностранных дел Беларуси, вряд ли он мог бы встречаться с чиновниками высокого ранга".





Однако Тихановская будет на встречах в Белом доме, поэтому возможны сюрпризы, считает Карбалевич. Тем более, белорусские власти по-своему помогли Тихановской атакой на журналистов – и особенно погромом «Радио Свобода», так как это американское СМИ. Этот фактор может подтолкнуть американскую администрацию к более высокому уровню встреч с Тихановской.





И если с Тихановской не встретится ни Байденом, ни даже Блинкеном, не будет поражения или поживы для белорусской пропаганды, говорит Карбалевич. Та пропаганда всегда найдет, с чего поиздеваться. А у Тихановской несомненно будет встреча с конгрессменами, чиновниками Белого дома и Государственного департамента. Это поможет сохранить белорусскую тему в повестке дня американской внешней политики и американской дипломатии – именно в этом Карбалевич видит миссию поездки.





"Я не исключаю, что этот визит, как и погром «Радио Свобода», подтолкнет США к каким-то более жестким санкциям относительно официального Минска, – рассуждает аналитик. – США в прошлом анонсировали принятие новых санкций, а теперь возможно, что этот процесс будет ускорен – это возможный результат визита".