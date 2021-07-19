



Как сообщает госагентство БелТА, министр отметил, что любые вызовы всегда несут с собой и новые возможности, которые необходимо своевременно выявить и качественно использовать. В этой работе Беларуси есть на кого и на что опереться.





"Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров, Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш", - пояснил Макей.





Министр принимает участие в семинаре для руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси в понедельник.





"Резко изменившаяся за последний год внешнеполитическая и экономическая среда создала для нашей страны новые вызовы, в первую очередь связанные с гибридной войной. Ведется финансово-экономическая война, развязанная Западом в отношении Беларуси, которая требует не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу", - подчеркнул он.





По словам министра, несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов в экспорте. "Да, можно говорить о том, что базовые условия прошлого года являются низкими, и приводить какие-то иные причины и факторы, но тем не менее нам удалось в этом году обеспечить существенный рост экспорта", - отметил Макей.





Он привёл данные, по которым за пять месяцев этого года белорусский экспорт товаров и услуг составил более $18 млрд и увеличился почти на 33% к аналогичному периоду прошлого года. В результате превышения экспорта (темп роста - 132,7%) над импортом (128,7%) сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным в размере $1,25 млрд и улучшилось практически на $700 млн.





"Это неплохой результат, и нам необходимо обеспечить сохранение данной тенденции, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, и санкционными, и иными", - подчеркнул Макей.





Вместе с тем он призвал руководителей диппредставительств и консульских учреждений не самоуспокаиваться. Макей попросил их "приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить устойчивое и спокойное развитие нашего государства по всем направлениям".





Как сообщалось, Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции затрагивают, в том числе, торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.





Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.





ЕС объявил о планах ввести секторальные санкции против Беларуси после происшедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины - Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.





В прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Беларуси. В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Главное хозяйственное управление управления делами президента Беларуси, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".