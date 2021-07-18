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Что сближает Владимира Макея и Зенона Позняка? Оба против санкций

Москва обеспокоилась критикой санкционной политики против Беларуси, пишет известный политик и общественный деятель, один из основателей «Белорусского народного фронта, глава Консервативно-Христианской Партии — БНФ Зенон Позняк.


"Санкции никогда и нигде не приводили к падению диктатора. Диктаторы оставались, а народ погибал, прозябал, голодал и страдал. Наиболее показательные примеры - Куба, Северная Корея, Венесуэла. Санкции выгодны тем, кто их вводит", -- уверен Позняк. И тут он говорит практически словами главы белорусского МИД Владимира Макея.

А вот дальше мнения старейшего оппозиционного политика и главного белорусского дипломата расходятся. Макей уверен, что революция в Беларуси инспирирована Западом. Позняк настаивает на том, что проект - московский.

"Зашевелилась агентура в белорусской эмиграции США перед визитом группировки Латушко-Тихановской в Америку. Москве хотелось бы замазать белорусскую Православную автокефальную церковь и белорусскую национальную эмиграцию в коллаборации с московским проектом, создав прецедент якобы сотрудничества с Газпром-кремлевской группой российских интересов. Не думаю, что такой спектакль службистам удастся сыграть с белорусской Церковью, разве что с "невероятными", которые приехали из-под лукашизма в Америку в большом количестве.

Ситуация показывает, что подставной путинский проект разворачивается на более широкую область. Кремль, кажется понял, что можно использовать Запад и реально мягкой силой захватить Беларусь без единого выстрела, оставив стрельбу, репрессии против белорусов на больную волю Лукашенко", пишет Зенон Позняк.

Перевод с бел. — EX-PRESS.BY
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